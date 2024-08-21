桃園YouBike系統升級提早達成 9月起全數2.0系統

桃園市原有的YouBike租賃站，已經從1.0系統轉換為2.0系統，1.0系統從9月起退場。（記者謝武雄攝）

2024/08/21 19:25

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通局去年11月開始辦理YouBike系統升級作業，將原有417處1.0場站設施逐步升級為2.0系統，今年元月下旬就讓所有場站提供25%、2.0系統車輛，讓全市租賃站同時提供1.0、2.0系統租車，民眾不必擔心借車後無法還車，之後逐漸升級，原本1.0系統預估年底走入歷史，如今拆轉順利，預估9月1日起全數升級2.0系統、1.0系統正式走歷史。

交通局長張新福表示，YouBike系統升級，除原有1.0系統逐漸轉換外，新設的租賃站則是全部裝設2.0系統，今年底預估新增83個租賃站，考量為轉運站重大交通節點、公園及社會住宅等公共節點為主，屆時桃園將有500個租賃站。

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他說，目前已新設57個租賃站，連同舊有的417站合計474站；從9月起將提供YouBike 2.0車輛1萬369輛，其中一般車輛9019輛、其餘1350輛為YouBike 2.0E電輔車，未來一般車輛還是持續提供前1小時免費。

張新福表示，目前民眾騎乘YouBike投保比率已經高達90.5％，主要是新的規定要求會員必須「完成投保」才可租借YouBike 2.0E、另租借一般車輛（YouBike 2.0）則須「完成投保意願填寫」。

張新福說，除了鼓勵舊會員儘速至桃園YouBike官網或官方App完成投保外，另外新加入會員必須詳實填寫資料，公共自行車傷害保險也自動生效，由於保險費用為市府支付，民眾完成投保程序就多一分保障。

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