買菜誤闖被開單！大溪公有市場8/26試辦機慢車雙向通行
2024/08/14 23:05
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪第一公有零售市場，其兩側的民生路及民權路，是民眾採買必經之路，但由於屬單行道，有採買騎士誤闖吃上罰單，市議員陳治文接獲陳情，今（14日）會勘，大溪區公所同意設置管制牌面，於平日上午7點至中午12點開放機慢車雙向通行，預計26日試辦。
多位陳情人表示，大溪第一公有零售市場兩側民生路與民權路，是早上前往市場採購的重要道路，常常因標誌指示牌標誌不清，甚至無標誌引導遭受取締，罰單900元起跳。
陳治文表示，大溪第一公有零售市場是大溪地區居民早上採買的重要市集，但兩側道路均為單行道，長期以來對年長者騎乘電動車、行動不便者進入市場採買相當不便，更有機車騎士因標誌指示牌標誌不清甚至無標誌引導，因逆向行駛被警察開單取締；考量劃設單行道已不符合實際使用，以及居民用路習慣及體恤年長者方便，地方民意建議市府交通局、大溪區公所盡速將標誌改善，開放民生路與民權路於早市的上午時段，可供機慢車雙向通行，但汽車等車輛仍維持單行道。
交通局交通工程科表示，交通局將配合在康莊路與民權路口增設相關管制標誌，其餘市場內的管制牌面則由大溪區公所處理；大溪警分局南雅派出所也說，將於收到此次會勘記錄後，在相關部門交通牌面建置前，會用勸導代替舉發。