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    首頁　>　桃園市

    大火釀6勇消殉職！新屋保齡球館業者更一審獲輕判 消防局回應了

    發生於2015年1月20日凌晨的桃園市新屋保齡球館大火，釀成6名消防員殉職，高院更一審今天逆轉改判球館業者6月徒刑。（資料照）

    發生於2015年1月20日凌晨的桃園市新屋保齡球館大火，釀成6名消防員殉職，高院更一審今天逆轉改判球館業者6月徒刑。（資料照）

    2024/08/13 19:19

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕2015年1月20日凌晨發生的新屋保齡球館大火，造成6名勇消殉職，業者劉得斌一、二審依致人於死罪判刑6年10月，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審今改依刑法173條「失火燒毀建築物罪」輕判劉6月。對此，桃園市消防局回應「尊重司法判決」。

    新屋保齡球館大火案，桃園地檢署以少見的「消防法」第35條過失致死罪起訴球館業者劉得斌，一、二審都認定劉未依法定期檢修保齡球館安全設備，導致電氣因素引發火警，依消防法第35條前段的致人於死罪判刑6年10月，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審認定6名消防人員命喪火場不可歸責於劉，兩者無因果關係，今天改依刑法173條「失火燒毀建築物罪」輕判劉難6月徒刑，得易科罰金。

    更一審審理認定，業者劉男火災發生後被救出時，曾表達希望不要再派人進去、裡面沒人了，劉男在救災過程並無故意，或過失，足以干預或誤導消防人員決策的行為，不能以消防人員罹難的結果，認定劉應負起過失致死刑責，兩者間並無因杲關係，或有歸責事由。

    對此，桃園市消防局表示「本局的立場是尊重司法判決」。

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