靈鷲山水陸法會「愛心贊普」 百萬元物資轉贈弱勢團體及家庭

靈鷲山水陸法會將於14日圓滿完成，13日依例舉辦愛心贊普。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/13 20:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕靈鷲山水陸法會將於14日圓滿完成，今（13日）依例舉辦愛心贊普，捐贈由善心人士匯集的物資，予桃園市弱勢團體及家庭，總計有6萬5000斤白米及4100桶食用油，受贈單位共27個，包括區公所、里辦公處、教養院及愛心家園，將物資送到需要的民眾手中。

愛心贊普由市長張善政代表受贈，並回贈感謝牌予靈鷲山佛教基金會當家法師常存法師，張善政表示，感謝靈鷲山佛教基金會於桃園舉辦8天水陸空大法會，除了為市民祈福，也匯集善心人士愛心，減輕弱勢團體及家庭的生活負擔，也讓受贈者感受社會溫暖，未來有能力時可再回饋社會，讓愛生生不息。

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常存法師表示，靈鷲山與市府團隊合作，讓愛心贊普的物資幫助真正有困難的人，而每個人都可以是施者、也是受者，相信透過善的循環、積沙成塔，讓善願得以永續，靈鷲山自2006年起，匯集各界愛心支持弱勢團體及低收入家庭，至今已募集白米超過100萬斤、食用油超過18萬公升，累計捐助逾600個慈善團體，幫助超過5萬戶弱勢家庭。

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