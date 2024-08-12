拉力賽冠軍BMW權利車二度遭拖走控警幫兇 八德警方：無違失

此案車輛為BMW M3四門跑車，新車原價超過500萬元。（擷取自臉書）

2024/08/12 18:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在桃園市八德區經營車行的劉勤斌，今年4月曾獲2024THC澎湖站超級跑車公路菁英賽拉力賽冠軍，去年7月他花費80萬元向當鋪購買2015年的BMW M3流當權利車，原車主卻向警方報案侵占、失竊，二度將車輛拖走，處理的員警也讓車主離開，無視他合法佔有人的身分；對此，八德警方回應，當時車輛僅註記為失竊狀態，員警依程序發還原車主並無違失，有關車輛債權部分則請民眾循民事訴訟途徑解決。

劉勤斌投訴，去年7月他向當鋪買入該輛流當權利車，使用權利歸屬確實為他所有，他是合法占有人，但張姓車主先是向龜山警分局大林派出所報案稱車輛遭侵占，同年10月擅自找來拖車將車子拖走，並向前來處理的警員稱自己是車主，警方未了解車輛權利關係就讓其離開；後來他再尋回車輛後，張姓車主又向大林所報案失竊，找到車子後二度將車輛拖走，處理員警同樣讓張男離開，員警在處理程序上很有問題，完全無視他合法占有人身分，且該車輛還有設定動產擔保。

對此，八德警方回應，經查該車由原車主報案失竊，同仁於撤尋車輛時，車輛註記為失竊狀態，並無顯示動產擔保，同仁依受理失竊車輛發還程序發還並無違失，有關車輛債權部分則請民眾循民事訴訟途徑解決。

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