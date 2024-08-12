為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

拉力賽冠軍BMW權利車二度遭拖走控警幫兇 八德警方：無違失

此案車輛為BMW M3四門跑車，新車原價超過500萬元。（擷取自臉書）

此案車輛為BMW M3四門跑車，新車原價超過500萬元。（擷取自臉書）

2024/08/12 18:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在桃園市八德區經營車行的劉勤斌，今年4月曾獲2024THC澎湖站超級跑車公路菁英賽拉力賽冠軍，去年7月他花費80萬元向當鋪購買2015年的BMW M3流當權利車，原車主卻向警方報案侵占、失竊，二度將車輛拖走，處理的員警也讓車主離開，無視他合法佔有人的身分；對此，八德警方回應，當時車輛僅註記為失竊狀態，員警依程序發還原車主並無違失，有關車輛債權部分則請民眾循民事訴訟途徑解決。

劉勤斌投訴，去年7月他向當鋪買入該輛流當權利車，使用權利歸屬確實為他所有，他是合法占有人，但張姓車主先是向龜山警分局大林派出所報案稱車輛遭侵占，同年10月擅自找來拖車將車子拖走，並向前來處理的警員稱自己是車主，警方未了解車輛權利關係就讓其離開；後來他再尋回車輛後，張姓車主又向大林所報案失竊，找到車子後二度將車輛拖走，處理員警同樣讓張男離開，員警在處理程序上很有問題，完全無視他合法占有人身分，且該車輛還有設定動產擔保。

對此，八德警方回應，經查該車由原車主報案失竊，同仁於撤尋車輛時，車輛註記為失竊狀態，並無顯示動產擔保，同仁依受理失竊車輛發還程序發還並無違失，有關車輛債權部分則請民眾循民事訴訟途徑解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
權利車橫行被撞可能沒得賠 屏東監理站加強路邊稽查
2024/06/03 18:53

權利車橫行被撞可能沒得賠 屏東監理站加強路邊稽查
林士傑命案／權利車加變裝 警：仍有辦法抓人
2024/07/11 05:30

林士傑命案／權利車加變裝 警：仍有辦法抓人

天逸財金科技挺台灣企業 全面迎擊供應鏈移轉挑戰
買權利車糾紛傳槍聲 高雄警逮13人搜出3把空氣槍
2024/05/08 15:51

買權利車糾紛傳槍聲 高雄警逮13人搜出3把空氣槍
汽車典當借款卻擺爛 「尋車高手」完成任務卻吃上官司
2024/07/17 10:29

汽車典當借款卻擺爛 「尋車高手」完成任務卻吃上官司

接軌國際AI風潮 亞灣公私部門攜手創價
桃園市今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播