桃市人口成長迅速9里提報分里計畫 最大樂善里戶數逾8000戶

桃園市龜山區樂善里有A7重劃區，近年新建案如雨後春筍，也推升人口成長速度。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/12 16:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口目前已達232萬8488人，多個里已達「桃園市里鄰編組及區域調整自治條例」3500戶分里標準，重新分里也牽動下屆里長選舉，桃市府民政局表示，在今年7月30日前，共有9個里完成分里規畫提報，包括全市最大里樂善里，繼分出文青里後，再次啟動分里計畫，而進行中的桃園航空城計畫拆遷，公所也在研擬、溝通是否提出併里，將一併在下屆里長選舉前完成。

桃園市現有516個里，近年人口成長快速，尤其是桃園、中壢、龜山、八德等區的新興重劃區，統計約有18里已達分里標準，民政局表示，自治條例針對超過3500戶人口大里「得」分里，但無強制性，但在市府原則下，考量里長負荷及服務品質，5000戶人口大里則「應」分里，此次共有桃園區同安（5357戶）、莊敬（4542戶）、大有（3526戶）3里、中壢區青埔（7025戶）、過嶺（4754戶）2里、龜山區樂善（8674戶）、文青（5847戶）2里、八德區大和里（3772戶）及大園區南港里（3908戶），總共9個里完成規畫分里提報。

其中，樂善里位於龜山A7重劃區內，截至今年7月，全里已有8674戶、1萬6842萬人，比復興區4015戶、總人口數1萬3166人還多，是桃園市最大里，而樂善里過去歷經多次重分，像是現在的長庚里，因林口長庚醫護社區進駐，20多年前即從樂善分出，近年因A7重劃區開發，2018年再分出文青里，相較2022年地方選舉時戶數約5700戶、人口數1萬1000多人，人口在短短1年多成長迅速，因此再次啟動分里規畫。

樂善里長黃錦芳說，「人口增加、該分就要分」，他支持分里，分里前公所也有跟地方溝通，里內戶數逾8000戶，對里長工作是很大的考驗，除了鄰長協助，妻子也幫忙分擔。

民政局表示，行政區過於龐大，除里長、公務單位人力吃緊、不利市政發展，民眾權益也可能受損，轄區範圍縮小可提升為民服務效率，也能增進里民凝聚力，使鄰里關係更加親密，回顧桃園市升格後，已辦理2次分里作業，2018年增加9里、2022年增加12里。

民政局表示，依自治條例規定，分里辦理期程需在本屆里長任期屆滿1年前公告，此次各公所應在今年7月30日前提送里劃分調整計畫，接續由市府審查合理性、市政會議通過後送議會審議，並於明年12月25日前公告，實施日期會在2026年上半年。

桃園市龜山區樂善里有A7重劃區，近年新建案如雨後春筍，也推升人口成長速度。（記者鄭淑婷攝）

桃園航空城拆遷計畫進行中，區內住戶陸續搬離、住宅封板，街上往來的車流及居民銳減，入夜後更形冷清。（記者鄭淑婷攝）

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