一起補歷史課 ！走訪「民主歷史現場」師資培訓中壢場招生

永和社區大學過去舉辦慈湖走讀課程。（永和社區大學提供）

2024/06/07 20:26

〔記者黃政嘉／桃園報導〕內政部主辦「人權、記憶與公民行動」師資培訓中壢場，將於7、8月間展開，課程將走訪桃園市多處民主歷史現場，民進黨市議員魏筠盼大家加強在地歷史連結，珍視民主。

永和社區大學承辦師資培訓，期間將走訪蘆竹不義遺址徐厝、大溪「兩蔣文化園區」及中壢事件歷史現場，並透過檔案及口述歷史，發掘在地白色恐怖案件與公民行動，藉以培訓師資，協助後續到各獨立書店、社區大學開課、專題分享。

魏筠表示，很多年輕人，對轉型正義的歷史，或對自己家鄉土地的歷史都不清楚，缺乏對土地的認識跟認同，等於缺乏台灣認同，所以希望能加強在地歷史的連結，像桃園過去發生過中壢事件、義民中學案等的人權歷史，很支持永和社區大學這樣的課程，讓桃園人更瞭解這塊土地上曾經發生的事。

「台灣現在轉型正議的階段，應連幼幼班都不到」魏筠感慨指出，台灣對於轉型正義的教育非常粗淺且皮毛，當民眾無法分辨有沒有民主有什麼差別的時候，威權復辟就很容易回來。像過去有太陽花學運，現在有青鳥運動，當立法院通過的法案，侵蝕到人民權利，我們就要去質疑，為什麼可以做民主倒退的事，民眾需要珍視民主，一起喚醒民主精神，不然民主容易走回頭路。

現為永和社區大學副主任的張素真將在工作坊帶領學員，以分組方式做主題討論，她說，這個課程就像「歷史補課」一樣，希望讓桃園人更能認識過往歷史，鼓勵桃園人報名，參加完課程可繼續在桃園挖掘、開發在地素材。

課程採網路報名（https://forms.gle/f194sJZ8wvi1GbUaA），7月20日至8月18日的週六、日上午10點至下午5點，在中壢區「How Show 共享空間」上課，全勤並完成教案設計者，可領回500元保證金，並獲內政部頒發之「人權、記憶與公民行動」研習證書。

師資培訓課程表。（永和社區大學提供）

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