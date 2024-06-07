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公私協力端午送暖 桃扶媽媽包1400顆粽

桃園家扶中心今日送出1400顆愛心粽子。（記者黃政嘉攝）

桃園家扶中心今日送出1400顆愛心粽子。（記者黃政嘉攝）

2024/06/07 17:13

〔記者黃政嘉／桃園報導〕端午節前夕，桃園家扶中心今日送出1400顆愛心粽子給弱勢家庭，另外，楊梅區公所也發送保暖物資給獨居老人，公私協力送暖，幫助許多弱勢民眾度過端午佳節。

桃扶的中壢溫媽媽愛家服務隊「送粽」已連續23年，60位平均年齡70歲的媽媽志工們，昨日就開始準備食材，今早更是清晨5點就上工「備戰」洗糯米、蒸糯米、炒料，下午開車運送320顆粽子到楊梅、觀音、新屋、大園、平鎮等16戶較偏遠的家庭，其他粽子由民眾至中心領取。

領取愛心粽子的黃小姐，獨力扶養3位小孩，她感謝桃扶提供愛心粽子，讓孩子們可以吃到香噴噴的粽子，真的很開心，也減輕家裡一點負擔。

在桃扶服務14年的隊長許秀嬌說，包這麼多粽子坦白說真的辛苦，光是包粽子的糯米就達200斤，經費也是自力籌措約7萬元，能幫到弱勢朋友就滿心歡喜，畢竟施比受更有福。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，端午佳節期間，這群極富愛心的媽媽們共聚在此，一起花勞力、花時間，包下龐大數量的粽子，顯現她們幫助弱勢朋友的價值，也歡迎更多朋友一起參與志工，幫助社會上更多弱勢朋友。

另外，楊梅區公所接受民間善心人士捐贈的180份枕頭、枕頭套及法蘭絨毛毯等物資，今日攜手楊梅區後備軍人輔導中心發送給區內180戶獨居長輩，公私協力端午送暖。

楊梅區長施永恭表示，公私協力，以實際行動讓地方鄉親感受到桃園市府與社會人士的關心之外，也期待藉此拋磚引玉，希望大家對身旁的人，多一分關懷與付出，讓愛心散播到社會每一個角落。

領取愛心粽子的黃小姐（右）感謝桃扶讓孩子吃到美味粽子。（記者黃政嘉攝）

領取愛心粽子的黃小姐（右）感謝桃扶讓孩子吃到美味粽子。（記者黃政嘉攝）

桃扶社工（左一）與志工（右一）將愛心粽送至觀音扶助家庭。（桃扶提供）

桃扶社工（左一）與志工（右一）將愛心粽送至觀音扶助家庭。（桃扶提供）

楊梅區公所發送物資給獨居長輩。（楊梅區公所提供）

楊梅區公所發送物資給獨居長輩。（楊梅區公所提供）

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