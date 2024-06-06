桃園大溪前鎮長林熺達辭世 總統府將頒褒揚令

大溪前鎮長林熺達。（松柏大學攝影老師蕭明發攝影及提供）

2024/06/06 22:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市無黨籍前大溪鎮長、也是國民黨主席朱立倫的舅舅林熺達，於5月22日辭世，享壽87歲，明天（7日）上午在其大溪梅鶴山莊舉辦告別式。海基會董事長鄭文燦、文化部常務次長徐宜君將前往致祭，並代表總統府頒發總統褒揚令，肯定老鎮長一生事蹟及文化典範。

褒揚令褒揚林熺達於80、90年代，即著手推動大溪社區營造工作，力主保存大溪老街上的歷史性牌樓，同時成立大嵙崁文教基金會推動大溪老街活化與產業再造，並協助建桃園市立大溪木藝生態博物館等地方文化館舍，與相關設施的營運發展，終身致力於大溪地方文化推廣。

被地方暱稱最愛當「大溪鎮長」的林熺達，曾當選桃園升格前的兩屆縣議員兩屆，曾選過6次大溪鎮長，最後2次才當選和連任，本來是國民黨重點栽培人才，後因不滿黨務制度及黨內鬥爭，憤而退黨，成為無黨籍民代，色彩也明顯偏綠，還與民進黨前主席許信良結為好友。

林熺達在擔任大溪鎮長期間，大溪和平老街日治大正8年（1919年）修建的牌樓面臨拆除的危機。他突破當時法令規範的重重限制，說服代表會同意編列預算投入保存，以社區營造的理念，辦理系列性的大溪老街再造活動。其中以「大溪之寶」搶救和平老街牌樓活動最受矚目，成為鄉鎮層級文化資產保存的重要典範。

當時他堅持編列預算給大溪老街住戶，只要歷史街坊能夠保存5年，就給20萬元補助，還首創以社區總體營造的理念，結合民間社團、社區組織、專家學者，以及行政部門，自主倡議，成功保留的大溪和平老街牌樓，這也讓後來成立的大溪木藝生態博物館，可以不斷整修維護，讓老城區慢慢形成「無圍牆」的博物館。

1996年，大溪和平老街因為推動社區營造著有聲譽，被當時的文建會選為全台12處「社區總體營造輔導社區」之一。由他創辦的大嵙崁文教基金會舉辦全國文藝季活動，為鄉鎮層級透過社區營造的方式辦理全國藝文季的首例。

對於這位地方創生先行者的辭世，大溪老街的居民均表不捨，相約7日上午要到梅鶴山莊參加老鎮長的人生畢業典禮。

大溪前鎮長林熺達和自家故居─梅鶴山莊。（資料照，記者李容萍攝）

大溪前鎮長林熺達。（松柏大學攝影老師蕭明發攝影及提供）

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