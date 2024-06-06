石門水庫60歲了 桃市推麥塊遊戲可領禮券、抽獎

市政結合時下年輕朋友喜歡「麥塊」（Minecraft）推出遊石門水庫闖關遊戲。（記者謝武雄攝）

2024/06/06 16:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府近來主推大龍門觀光旅遊，配合石門水庫竣工60年，桃園市政府觀光旅遊局結合時下年輕朋友喜歡的「麥塊」（Minecraft）遊戲，今舉辦「Game遊桃園大龍門~石門水庫闖關活動」記者會，玩家只要完成5大項打卡任務即可線上兌換50元超商禮券，還有機會參加總金額超過20萬元抽獎活動。

觀光旅遊局長周柏吟指出，麥塊是全球最受歡迎的遊戲之一，在全球有超過1億的玩家，根據麥塊伺服器每日活躍人數推估，在台灣每月約有10萬人次參與麥塊遊戲；日本國土交通省去年11月運用麥塊向民眾展示興建中熊本「立野水壩」後，今年3月打造重現香川縣「滿濃公園」；這次桃園創先運麥塊推廣觀光，希望帶給民眾不一樣的體驗。

周柏吟也提到，結合石門水庫60週年紀念，市府將石門水庫搬進麥塊世界，包括石門勝景、觀洪平台、坪林公園、槭林公園、大壩碼頭等美景都將在麥塊中呈現，並邀請玩家在開設休閒伺服器中，用方塊元素自由打造夢想中的石門水庫的夢想景觀，玩家只要完成水庫路跑、遊船、自行車跑酷、活魚餐廳送餐、尋寶探秘等5大任務，就有機會獲得好禮及參加抽獎。

除線上遊戲闖關外，還規劃「大龍門尋寶趣」打卡抽獎活動，只要於8月25日前下載「遊桃園APP」，打卡就有機會獲得獎品，完成指定關卡還可參加抽獎活動；另市府同步推出石門水庫、大溪老街、巴陵及拉拉山等4處體驗桃園專區，透過圖文影音、語音導覽，感受桃園美景；另建構拉拉山神木群、大溪老茶廠、卡司蒂菈樂園、手信霧隱城及祥儀機器人夢工廠等5處「數位孿生」，透過高畫質全景影像，1比1還原現場最真實的樣貌，讓民眾可以身歷其境在3D復刻場景中自由漫步；詳情可至桃園觀光導覽網查詢。

市長張善政出席「Game遊桃園大龍門~石門水庫闖關活動」記者會時提到，石門水庫是國內首座大型水庫，更是桃園重要地標，此次透過風行全球的麥塊遊戲，將石門水庫的美景搬入虛擬世界，期盼讓更多年輕朋友進一步走訪石門水庫，體驗其多元魅力。

石門水庫60歲了，市府推出「Game遊桃園大龍門~石門水庫闖關活動」。（記者謝武雄攝）

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