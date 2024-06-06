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桃市與締盟城市美國聖郡線上對談 共商再生能源合作

桃園市長張善政（右2）6日率市府團隊，與姊妹市美國聖郡線上對談。（桃市府提供）

桃園市長張善政（右2）6日率市府團隊，與姊妹市美國聖郡線上對談。（桃市府提供）

2024/06/06 14:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（6）日率市府團隊，與姊妹市美國加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）線上對談，交流雙方於再生能源方面的最新發展及未來合作可能，張善政於會中表示，桃園市相當重視再生能源，目前除風能、太陽能，也利用生質能中心將廚餘轉變成電力。

張善政表示，桃園不僅是台灣工業科技大城，也是亞太地區重要的物流與轉運中心，相對其他城市能源需求量高，為了兼顧城市永續發展，相當重視再生能源，但囿於土地及經費限制，目前桃園最大程度利用風能和太陽能來促進能源再生，也努力擴增儲能設備，並利用生質能中心將廚餘轉變成電力等；此外，在綠色運輸方面，桃園推動包括TPASS通勤月票、公共自行車電動化、公共停車場設置充電樁等，努力往潔淨能源目標邁進。

張善政提到，桃市與聖郡皆長期耕耘潔淨能源、城市永續發展等面向，感謝聖郡慷慨提供相關經驗供桃園借鏡，加州做為氫能重鎮，相信可以對桃園的綠能和再生能源發展有很大幫助，盼未來可持續密切聯繫，跟進彼此發展成果。

聖貝納迪諾郡監督羅道恩表示，加州是聯邦政府宣布補助設立的7大區域氫能中心之一，他們已為2045年潔淨能源目標做好基礎建設準備，將長期支持氫能源發展，除預計開發氫能源公車等，不久後更將運行美國首輛氫能火車；而他對桃園市再生能源及綠色運輸計畫非常感興趣，將支持各項與台灣或桃園相關企業合作，盼進一步建立夥伴關係，也相當樂意媒合加州當地相關企業，共創雙贏。

桃園市長張善政6日率市府團隊，與姊妹市美國聖郡線上對談。（桃市府提供）

桃園市長張善政6日率市府團隊，與姊妹市美國聖郡線上對談。（桃市府提供）

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