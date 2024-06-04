「市長獎」受獎學生與張善政合影 分享6特殊優良事蹟

桃園市長張善政與「市長獎」受獎學生合影，圖為6特殊優良學生。（記者李容萍攝）

2024/06/04 23:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（4日）下午出席「112學年度畢業班市長獎受獎學生與市長合影活動」，除恭喜現場國高中應屆畢業生，以優異表現獲得肯定，並勉勵所有畢業生，在精進課業之餘，能持之以恆培養專業能力，成為全方位人才，在未來發揮所長，透過傑出表現讓桃園引以為榮。

這項活動在中壢區林森國小舉行，教育局長劉仲成表示，112學年度國、高中獲市長獎畢業生在各領域皆有傑出表現，其中北科附工徐翊峰，在就學期間積極學習，榮獲全國高級中等農業類技藝競賽造園景觀職種金手獎第1名；新興高中高郁晴在美姿美儀社團的活動獲得滿分評價，也經常主動協助新成員適應社團生活，是大家心目中的模範生。

桃園特殊教育學校黃功銘克服自身障礙，代表學校參加全國身障運動會及適應體育運動會榮獲佳績；太魯閣族的龍興國中王晏，從小積極學習族語傳承原住民文化，並榮獲全國語文競賽國中組族語朗讀特優及桃園市語文競賽國中組情境式族語演說第1名。

瑞原國中陳愛佳在客語領域表現出色，曾榮獲全國語文競賽客語朗讀組特優、全國客家藝文賽口說藝術第1名及桃園市客語情境式講古比賽第1名等殊榮，並代表學校參與新客家廣播電台錄音及全球客家文化議會；中興國中林宥葳則榮獲112年度科學展覽會第1名及Scratch程式動畫組佳作，展現在各領域積極熱情的學習態度。

桃園市長張善政與「市長獎」受獎學生合影，圖為北科附工徐翊峰。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政與「市長獎」受獎學生合影，圖為新興高中高郁晴。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政與「市長獎」受獎學生合影，圖為桃園特殊教育學校黃功銘。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政與「市長獎」受獎學生合影，圖為龍興國中王晏。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政與「市長獎」受獎學生合影，圖為瑞原國中陳愛佳。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政與「市長獎」受獎學生合影，圖為中興國中林宥葳。（記者李容萍攝）

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