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二兵因細故對部隊班長動粗 觸犯強暴上官罪達成和解判拘役40日

吳姓二兵因細故對部隊班長動粗，被究辦陸海空軍刑法強暴上官罪，事後達成和解獲桃園地院判處拘役40日。（記者余瑞仁攝）

吳姓二兵因細故對部隊班長動粗，被究辦陸海空軍刑法強暴上官罪，事後達成和解獲桃園地院判處拘役40日。（記者余瑞仁攝）

2024/06/04 16:03

〔記者余瑞仁／桃園報導〕吳姓男子去年8月於陸軍步兵109旅「虎躍部隊」接受4個月軍事訓練役、階級為二兵，卻在入伍第7天因不服陳姓班長糾正，動手推打造成陳姓班長跌倒受傷，連長見狀當場壓制吳男交由憲兵隊移送桃園地檢署偵辦，吳應訊坦承動手推打班長，經檢方依陸海空軍刑法強暴上官罪嫌起訴，吳事後與陳姓班長協商分期賠償10萬元達成和解，桃園地院改以簡易判決，將吳判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決指出，吳男於去年8月16日入伍，隸屬陸軍步兵第109旅步2營步2連第3班的軍事訓練役182梯二兵，陳姓班長為同單位第8班班長；去年8月22日中午，吳男在桃園楊梅區太平里營區步2營餐廳內，與陳班長發生細故而心生不滿，動手推打陳的胸口與肩膀，導致陳失去重心跌坐在地，造成右側顏面部挫傷合併頭暈、右手腕挫傷、雙側臀部挫傷、右側上臂及肩部疼痛等傷害；當時陳姓連長在場見狀，將吳男壓制推至牆角，並回報監察官及保防官，處理後並送由桃園憲兵隊移送檢方偵辦，檢方調查後起訴。

桃園地院審理認為，吳男有違反洗錢防制法前科，案發時為現役軍人本應遵守法紀，卻僅因細故即恣意對上官施暴，損及部隊團結、領導威信，嚴重影響軍隊紀律，應予非難；惟念及吳男犯後坦承犯行，並與陳姓班長達成調解同意賠償10萬元，且均依約定履行，其犯後態度尚可，因此判處拘役40日，並諭知得易科罰金。

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