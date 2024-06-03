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爭取畫設北橫國家風景區！桃市府將向觀光署提報計畫書

桃園市府推動北橫國家風景計畫，沿台7線大溪、復興至宜蘭縣區域高山、縱谷、溪流、瀑布獨特景觀。（記者李容萍攝）

桃園市府推動北橫國家風景計畫，沿台7線大溪、復興至宜蘭縣區域高山、縱谷、溪流、瀑布獨特景觀。（記者李容萍攝）

2024/06/03 01:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府推動北橫國家風景區計畫，因應中央要求重新評估範圍，市府風景區管理處去年底獲復興區長蘇佐璽協助，完成復興區原住民部落意願調查約有6成民意贊成，加上與新北市府研議取消2塊無觀光資源林班地修正局部範圍後，北橫國家風景區評鑑計畫書經桃園市長張善政批准，預計端午連假前提報交通部觀光署評鑑爭取畫設。

桃園市府推動北橫國家風景計畫，包括桃園、新北、宜蘭三縣市4.6萬多公頃土地，沿台7線大溪、復興至宜蘭縣全長129.7公里，區域高山、縱谷、溪流、瀑布獨特景觀，保留完整的原始巨木群及山區林相休憩廊帶，擁有最多的泰雅族部落人數和豐富原民文化，也有知名兩蔣陵寢文化園區及東眼山、角板山、小烏來及拉拉山自然景觀，由前桃園市長鄭文燦推動爭取設置，張善政接手持續推動。

觀旅局長周柏吟說，北橫風景區有珍貴林相、自然景觀、農特產及原住民文化，非常有條件爭取畫設國家風景區。

蘇佐璽、市議員蘇偉恩對復興區納入北橫國家風景區樂觀其成，兩人表示，將復興納入北橫國家風景區畫設範圍，須考慮兩個面相，包括將北橫景點和部落文化的觀光資源結合發展，帶來原民部落發展利基，再者將國家風景區與復興區各景點串連，帶動北橫旅遊動線和旅遊人口成長，幫助復興區整體觀光發展。

市議員簡志偉也說，畫設北橫國家風景區對復興拉拉山、後山觀光發展非常有利，還可吸引國際旅客來後山旅遊，觀光署去年提出要求原民部落意見，不過，復興有60個大小部落，只有一半有部落會議組織，依原住民基本法21、22條規定開部落會議過半同意程序難度高，建議中央、地方提早推動變通方式，催生國家風景區不再卡關。

桃園市府推動北橫國家風景計畫，沿台7線大溪、復興至宜蘭縣區域高山、縱谷、溪流、瀑布獨特景觀。（記者李容萍攝）

桃園市府推動北橫國家風景計畫，沿台7線大溪、復興至宜蘭縣區域高山、縱谷、溪流、瀑布獨特景觀。（記者李容萍攝）

桃園市府推動北橫國家風景計畫，沿台7線大溪、復興至宜蘭縣區域高山、縱谷、溪流、瀑布獨特景觀。（記者李容萍攝）

桃園市府推動北橫國家風景計畫，沿台7線大溪、復興至宜蘭縣區域高山、縱谷、溪流、瀑布獨特景觀。（記者李容萍攝）

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