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桃園客語講故事比賽列高中入學超額比序 學生拚場決高下

桃園市長張善政（後排左4）及客家局長范姜泰基（後排左3）等人出席桃園客語講故事比賽決賽暨頒獎典禮。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（後排左4）及客家局長范姜泰基（後排左3）等人出席桃園客語講故事比賽決賽暨頒獎典禮。（記者李容萍攝）

2024/06/02 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市是台灣客家人口最多的城市，市府致力推動客語融入市民日常生活及客語教育向下扎根，市府客家事務局、教育局合辦「2024桃園客語講故事比賽」，今（2）日在中央大學舉辦決賽暨頒獎典禮，今年除了8組組別，新增「沉浸式客語教學組」，包含幼兒親子、國小及國中3組別，此比賽也列為「桃連區高級中等學校免試入學超額比序」，增加學生參賽誘因，共吸引84校、340名學生報名參賽。

桃園市長張善政蒞會頒獎表示，為營造友善的客語環境，市府推出許多便民客語服務，包含洽公時的對談以及客語文字書寫的公文等，讓客語以更多元的方式融入市民生活，其中，去年桃園舉辦世界客家博覽會，則以音樂及舞蹈等方式展現客語魅力。除推動客語沉浸式教學，客語講故事比賽也是很重要的計畫，學生參與也能接觸到客語教材以外面向，在高中入學超額比序也列入其中之一，讓客語不僅是生活上的語言工具，更是學涯發展中，非常重要的競爭力。

張善政說，市府致力推動客家文化的已故「台灣文學之母」鍾肇政生於桃園龍潭，作為台灣客家文化重要的發展地區以及全台最大的客家城市，市府推廣客家文化責無旁貸，不僅要將客語教育充分落實在日常生活，更要致力保存並推廣傳統的客家文化。

客家局長范姜泰基表示，為落實客語向下扎根，桃園客語講故事比賽今年邁入第12年，從最初針對幼兒園、國小學童辦理比賽，並陸續增設國中組、高中組，完整覆蓋12年義務教育的學生，藉此訓練學生勇敢開口說客語。今年客家局也重新編輯「客語故事集」，針對不同年級的學生編撰適齡的桃園在地客語故事，讓比賽更具可看性，提供學生一個展現平日學習客語成果的舞台。

桃園市長張善政（後排左3）等人出席桃園客語講故事比賽決賽暨頒獎典禮。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（後排左3）等人出席桃園客語講故事比賽決賽暨頒獎典禮。（記者李容萍攝）

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