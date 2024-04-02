龍岡米干受寶林案波及生意掉一半 衛局：加強稽查確保食安

桃園龍岡米干受寶林茶室中毒波及生意掉5成，市長張善政（右2）等人大啖米干為店家打氣。（記者李容萍攝）

2024/04/02 19:38

〔記者李容萍／桃園報導〕受到台北市寶林茶室中毒案引發食安風暴影響，桃園市中壢、平鎮交界的特色美食龍岡米干店家生意掉了5成，市長張善政今（2日）由市議員舒翠玲、謝美英及當地里長陪同前往為店家打氣，並大口品嘗招牌米干、過橋米線等特色雲南美食，針對中毒事件查出廚師手部、刀具及砧板驗出米酵菌酸，他回應表示，桃園市也針對廚師及從業人員都有稽查，未來也會加強。

張善政說，龍岡米干是桃園最有特色的美食之一，最近民眾非常關心食品安全，市府積極把關食品安全，衛生局、法務局消保官一直都有在進行稽查，從食材本身到餐廳環境衛生、從業人員教育訓練等，皆盡力做到面面俱到、滴水不漏，他也來驗證美食特別來吃米干，要讓所有市民及遊客知道龍岡米干食安絕對沒有問題，他也吃了很多，大家可以放心來享用。

衛生局長劉宜廉說，衛生局每年例行性針對即時食品稽查還有輔導，如果有狀況會勒令業者限期改善，因應寶林茶室食安事件，市府持續稽查販售相關產品餐飲業者，目前累計超過百家，依據食安法第8條規定查檢食品良好衛生規範準則，進行硬體環境衛生管理、製成品質管理、人員衛生管理、倉儲運輸管理及投保產品責任險等稽查工作，初查不合格項目已要求相關業者限期改善，若複查不合格則依食安法第44條裁罰6萬以上至2億元以下罰鍰。

劉宜廉提到，桃園龍岡地區米干店家超過60家，衛生局都有稽核，寶林事件中提到廚工手驗出米酵菌酸，在食品良好衛生規範準則都有相關規定，因為這件事情會更加小心，特別針對從業人員的健康，還有傳染性疾病等部分，都會個別加強。

觀旅局長周柏吟也預告，「2024龍岡米干節」將於4月20至28日於中壢龍岡登場，以水花火舞為主題，並安排長街宴及國際使節宴等活動，歡迎民眾共襄盛舉。他並強調，米酵菌酸與米製品較無關係，多存在於玉米及椰子製品中，呼籲民眾勿過度恐慌，龍岡米干節活動期間，會持續與衛生局合作加強稽查與食安輔導，確保食品安全無虞，市府也會持續宣導相關知識，消弭民眾疑慮。

平價、好吃的米干。（記者李容萍攝）

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