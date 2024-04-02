台7線榮華橋附近邊坡多次坍方 斥4.3億截彎取直蓋新橋

台7線榮華橋附近邊坡地質不穩多次坍方，公路局斥資4.3億避危險路段蓋新橋。（記者李容萍攝）

2024/04/02 20:01

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市台7線（北橫公路）榮華橋附近邊坡地質不穩，屢次因颱風、豪雨發生坍方，造成交通中斷與用路人危險，交通部公路局編列4億3000萬元經費，將此路段截彎取直，以改線方案興建新榮華橋今（2日）舉行開工動土典禮，新路線較原路線縮短約350公尺避開高風險災害區域，可望提升公路服務水準，預計2026年9月完工。

包括交通部政務次長陳彥伯、公路局長陳文瑞、北區養護工程分局分局長陳俊堯、桃園市長張善政等人出席開工動土典禮，並邀請泰雅耆老陳松明為工程祈福。

陳文瑞指出，台7線為復興區重要的交通動脈，榮華橋邊坡屢次發生崩塌，成為山區邊坡列管路段，經由歷次治災和邊坡維護，面對現在氣候仍發生落石、坍方，最好是採取避災工法，新榮華橋工程截彎取直工程，提升橋梁耐震、抗震標準和增加韌性，希望新橋如期如質完成，讓復興山區民眾有一條安全可靠的路，成為發展北橫觀光資源重要的道路。

公路局將定期以無人機（UAV）影像傳輸並3D建模，監控山勢陡峭的邊坡，判斷山壁裂縫有無變異，同時啟動本次復建工程，讓北橫的通行更為安全。工程期間公路局將做好交通維護，且盡可能避免風災影響，讓民眾通行無顧慮。

陳彥伯期勉公路局將會如期如質完工，打造嶄新的榮華橋造福鄉里。

張善政也說，新榮華橋對復興非常重要，面對未來大雨頻繁，新橋截彎取直繞過不穩定的邊坡、治災路段非常重要，為高義、華陵、三光3里居民進出仰賴道路，和推展復興觀光、農業重要的一條路，包括櫻花季、接著五月桃、水蜜桃季和拉拉山神木景點，未來沿線爭取北橫國家風景區，希望這項工程趕快如期後年9月完成，提供復興農業、觀光發展安全的路。

台7線西起桃園市大溪區，東迄宜蘭縣大同鄉，全長約82公里，回顧2019年7月28日因連日山區午後大雨侵襲，發生榮華橋前32.5公里處邊坡發生嚴重落石坍方，造成整片山壁崩落揚起大量土塵、路面遭淹埋，雙向交通中斷長達27小時；當時北區養護工程分局進行災害整治工程，其經費3757萬元，採以錨錠型框及錨錠鋼絲網噴凝土工法提升邊坡安全性，並持續維護及觀察邊坡穩定性。

台7線榮華橋附近邊坡於2019年7月28日因連日山區午後大雨發生嚴重落石坍方。（資料照，復興工務段提供）

台7線榮華橋附近邊坡地質不穩多次坍方，公路局斥資4.3億避危險路段蓋新橋。（記者李容萍攝）

台7線嶄新的榮華新橋完工示意圖。（公路局北區養護工程分局提供）

交通部政務次長陳彥伯（左7）、公路局長陳文瑞鄉（左8）、桃園市長張善政（左6）等人出席榮華新橋開工動土典禮。（記者李容萍攝）

泰雅耆老陳松明（中）為榮華新橋工程祈福。 （記者李容萍攝）

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