桃園2公有停車場試辦大型重機停放機車格 停車費降至10元

桃園南門停車場試辦大型重型機車停放在機車停車格。（記者謝武雄攝）

2024/04/02 20:20

〔記者謝武雄／桃園報導〕目前法令規定，大型重型機車停車必須比照自用小客車，停放放在汽車停車格，常導致汽、機車爭位問題，此外，汽車停車較機車收費昂貴，也讓機車騎士抱怨不已，為此，桃園市政府交通局選擇桃園南門、大有兩公有停車場試辦重機可以停放在機車停車格計畫，以通勤族而言，每天150元停車費可降至10元。

交通局長張新福表示，很多民眾到停車場停車，好不容易看到一個車位，結果停了一輛大型重型機車，明明停放機車的空位還可容納停放一輛汽車，卻還得另找車位，如果車位同時停放小型車、大型重型機車，後面才停放者還會被開單，此外，重機騎士也抱怨，明明機車格就可以停放，如今卻要停在汽車停車位，往往計次變成計時，對於通勤族是一大負擔。

張新福說，交通局路外停車場機車停車格試辦計畫，自即日起至6月30日止，初步選定桃園區南門公園地下停車場、大有立體公有停車場試辦，大型重型機車以停放機車格內為原則，但如果車身太長、太寬致無法停放於機車格內，還是要改停放至汽車停車格。

以南門停車場為例，汽車停車每小時30元，12小時以內150元，但機車則是1次10元，對通勤族而言等同每天150元停車費降至10元，大型重機可停放機車位對騎士是一大福音。

他也解釋，所謂大型重型機車（排氣量超過250CC機車），目前部分快速道路已經開放給大型重型機車行駛，而大型重機行駛一般道路比照小客車，可行駛內側「禁行機車」之快車道及比照小型汽車可直接左轉（即不需要二段式左轉），但不可行駛機車專用道及機車優先道、也不可同車道併行，此外，除公告停車場外公告，大型重型機車還是要停放在小型車停車格。

南門停車場汽車停車每小時30元，12小時以內150元，但機車則是1次10元，大型重機停在機車格,對通勤族而言等同每天150元停車費降至10元。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法