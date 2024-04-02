職訓開啟舞蹈路 羅明芳與林立奪「舞王世界公開賽」師生組金牌

賽事常勝軍林立與謝汶芯參加「2024舞王世界公開賽」世界業餘公開組標準舞，不負眾望摘下標準舞金牌。 （桃園市舞蹈業職業工會提供）

2024/04/02 12:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市舞蹈業職業工會國標舞選手林立、謝汶芯、羅明芳、杜佳諭，在「2024舞王世界公開賽」勇奪世界業餘公開組標準舞、國際師生組金牌，及15歲以下單人標準舞亞軍，與林立一同拿下國際師生組金牌的羅明芳已取得A級裁判、教練證照，仍報名標準舞蹈訓練班並參賽，希望能為台灣奪牌。

賽事於上月30日在台北小巨蛋舉行，不只有來自世界30國超過800名菁英舞者參賽，更有世界前24強的職業選手報名，桃園市舞蹈業職業工會派出台灣國標舞一哥林立，他特地帶領學員羅明芳挑戰國際師生組別並拿下冠軍。

羅明芳說，她學舞已逾10年，在擔任舞蹈專業教師之前，曾做過鋼鐵公司會計、幼稚園教師、龜山鄉公所約僱人員等工作，2011年參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署產業人才投資方案所開設的舞蹈課程，每天練舞超過4小時，2013年11月考取中華民國舞蹈運動總會（省、市）乙級裁判、教練證照資格，其後又陸續考取中華民國體育運動舞蹈總會國家A級裁判證照。

桃園市舞蹈業職業工會表示，羅明芳雖已取得A級裁判、教練證照，也受聘任為產業人才投資方案舞蹈訓練班專任教師，仍然秉持著「跳舞是日常，亦是人生」的精神，今年報名成為標準舞蹈訓練班第1期的學生。

羅明芳分享此次參賽過程說，準備舞王國際公開賽連跳10首舞並不辛苦，累的是髮型前一天下午就要梳好，且整晚都需維持側睡才不會讓頭髮凌亂，清晨就要起床化妝，但她想要為台灣奪牌，犧牲睡眠不算什麼。

賽事常勝軍林立與謝汶芯參加世界業餘公開組標準舞，為台灣爭取最高榮耀，2人不負眾望摘下標準舞金牌，林立表示，希望此次參賽的各國好手，可以將自身國家運動舞蹈發揚光大，讓更多民眾認識到運動舞蹈。

台灣國標舞一哥林立（右）帶領學員羅明芳（左），挑戰「2024舞王世界公開賽」國際師生組別，一舉拿下冠軍。 （桃園市舞蹈業職業工會提供）

台灣國標舞一哥林立（右）帶領學員羅明芳（左），挑戰「2024舞王世界公開賽」國際師生組別，一舉拿下冠軍。 （桃園市舞蹈業職業工會提供）

桃園市舞蹈業職業工會國標舞選手林立、謝汶芯、羅明芳、杜佳諭，在「2024舞王世界公開賽」勇奪世界業餘公開組標準組、國際師生組金牌，及15歲以下單人標準舞亞軍。（桃園市舞蹈業職業工會提供）

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