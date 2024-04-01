城鄉共學！ 桃園、花蓮小學跨越逾300公里相見歡

城鄉共學！桃園、花蓮都會與部落小學跨越逾300公里相見歡。（記者李容萍攝）

2024/04/01 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕兒童節將至，桃園市平鎮區忠貞國小今（1日）迎來一群來自逾300公里外的花蓮卓溪部落原鄉小朋友，優美的布農族樂聲在校園裡倘佯，透過音樂現場表演，讓全校師生更深度認識台灣的原住民文化知識。中華數位人文關懷協會創辦人盧志山表示，透過協會的規劃輔導，桃園市是全國六都首創編列經費，積極倡導城鄉共學的直轄市。

盧志山說，桃園市政府教育局去年開始推動城鄉共識交流活動，編列經費核定桃園市長庚、永順、青埔、忠貞、光華等5所國小，與花蓮縣卓溪、卓楓、古風、春日、卓清、卓樂等6所國小，合計11所都會學校與部落小學參加城鄉共學交流活動，以實踐12年國教課綱的培養學童的核心人文素養。

來自花蓮卓溪原鄉部落的孩子們，穿部落特有的傳統服飾，圍成一個小圈，由領唱的同學發音，漸漸譜出美妙的布農合音，在彼落的樂音堆疊以及共鳴之下，音符渲染了整個操場，迴盪在每間教室之間。在場圍觀的孩子們無不屏氣凝神，聆聽難得的聲樂盛宴。

除了精彩的原鄉表演，忠貞國小做為東道主，也安排以「樂」會友，更安排忠貞在地的新住民文化特色手作活動、文物導覽、特色料理品嘗，期增進城鄉教育交流外，更藉由觀摩表演藝術及聽覺藝術之美，增加校園藝文風氣。

忠貞國小校長魏秀蓮表示，該校師生早在1月底到花蓮卓溪鄉卓楓國小進行6天5夜的交流，今天終於盼到了卓楓、古風國小的師生都市回訪體驗活動。在這3天活動，除了家庭接待，還安排入班學習、社區踏查以及新住民的體驗課程。

卓楓國小校長高玉樹、古風國小校長李東泰也說，城鄉共學旨在落實12年國教課綱培養核心素養目標，不只是一個人適應現在生活和未來挑戰時需要的「知識」和「能力」，同時也包括個人面對各種生活情境或挑戰時，所具有的「態度、情意、價值與動機」等。

城鄉共學！桃園、花蓮都會與部落小學跨越逾300公里相見歡。（記者李容萍攝）

城鄉共學！桃園、花蓮都會與部落小學跨越逾300公里相見歡。（記者李容萍攝）

城鄉共學！桃園、花蓮都會與部落小學跨越逾300公里相見歡。（記者李容萍攝）

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