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中央大學前中大路整修 校方要求保留「木棉道」特色

中壢區公所進場中大路進行道路及人行環境改善工程，校方要求保留兩側木棉樹。（記者李容萍攝）

中壢區公所進場中大路進行道路及人行環境改善工程，校方要求保留兩側木棉樹。（記者李容萍攝）

2024/04/01 22:27

〔記者李容萍／桃園報導〕清明節前後是火紅木棉花開的季節，國立中央大學校址中大路一直到學校正大門兩側遍植木棉樹約150棵，每年火紅木棉花同時盛開，相當壯觀，中壢區公所考量中大路人行步道高低不平，共編列3152萬元（國土署補助 2585萬元）經費，近期進場進行道路及人行環境的施工改善，預計今年6月完工。

木棉樹形高壯宏偉具陽剛之美，又被稱為「英雄花」，木棉花開讓人賞心悅目，不過，木棉花朵掉落滿地時，因含水量高，爆漿噴出汁液後不易清洗，行人不慎踩破花果容易打滑，這兩天晚上和清晨連降滂沱大雨，在中大路、環北路等景點都可看到大量落地的木棉花，另外，木棉結果後棉絮、種子亂飄，讓清潔人員和對棉絮過敏者苦不堪言，以往桃園市街道、校園常見整排林立的木棉樹近幾年被迫移除，要一次看到像中大路這麼壯觀的木棉花，已經很少見。

中央大學今日說明，中壢區公所是前年6月召開基本設計審查會議，校方即建議公所，中大路上的木棉花路樹為中大特色，建議應保留木棉樹、中大牌樓及現況筆直的直線路型。

中壢區公所工務課長姚志儒也說，此次施作工項預計更新中大路全長約600公尺人行道及道路鋪面、保留約150棵木棉樹設置連續植栽帶、管線桿件清整於設施帶、路口無障礙改善、換裝智慧路燈及公車站牌等。預期完工後，可以達到人本通行無礙、路口安全暢行、木棉綠廊大道、循環經濟節能減碳等效益。

這兩天晚上和清晨連降滂沱大雨，中壢區環北路的木棉花朵大量掉落滿地。（記者李容萍攝）

這兩天晚上和清晨連降滂沱大雨，中壢區環北路的木棉花朵大量掉落滿地。（記者李容萍攝）

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