北橫賞螢季即將開跑！ 一張圖看螢光點點秘境

北橫4月中到5月上旬是熱門賞螢季，在大溪區及復興區一帶都看得到螢火蟲蹤跡。（桃市府觀旅局提供）

2024/04/01 22:04

〔記者李容萍／桃園報導〕到北橫公路（台7線）沿線多一個旅遊選項！北橫從4月中旬到5月上旬是熱門賞螢季，每到初夏夜晚，大溪區及復興區一帶山林溪流間都看得到螢火蟲蹤跡，市府風景區管理處製作「2024北橫賞螢導覽圖」，方便民眾按圖索驥。同時，市府觀光旅遊局也預告，5月11日至26日推出「2024北橫花卉農遊活動」，北橫沿線各農場將有金針花與繡球花同步盛開。

風管處長廖育儀指出，北橫沿線有許多賞螢景點，從石門水庫溪洲公園及阿姆坪段，沿著台7線往復興區方向行駛，途經百吉林蔭步道、百吉國小前步道、基國派道路、三民蝙蝠洞，枕頭山魅力商圈、詩朗道路，以及復興區的長興國小附近道路等地，皆能發現螢火蟲的身影，民眾可到風管處官網「探索北橫」下載今年度的賞螢導覽圖，更詳細賞螢資訊也會在「探索北橫」臉書粉專上公布。

廖育儀說，北橫首站景點─後慈湖園區因應工程全區封閉整修，除了更新展演空間及周邊整建工程、規劃戶外平台整建、遊憩動線節點串聯及夜間照明環境塑造，也將評估生態池整建，希望重新營造水生螢火蟲（黃緣螢）生態復育環境，預計近日開工，並於今年底重新開放。

另外，角板山行館也進行螢火蟲（台灣窗螢）棲地營造，規劃於景觀生態池旁陰涼的草地低窪處堆疊園區枯葉等，創造軟體動物生存空間，以此吸引螢火蟲幼蟲生存的有利條件，增加角板山夜間觀光資源及生態豐富性。工程已於去年底開工，預計今年底重新開放，明年此時，來桃園北橫又會多兩處賞螢秘境。

欲前往賞螢遊客，建議穿長袖長褲與雨鞋或布鞋，避免被蟲蛇咬傷；自備手電筒或頭燈，並用紅色玻璃紙套住光源，減少光害；出發尋光前務必作好行前功課，部分步道需考量體力及視力；尊重生命，不任意捕捉或觸摸螢火蟲。

桃市府風管處製作「2024北橫賞螢導覽圖」。（桃市府觀旅局提供）

北橫4月中到5月上旬是熱門賞螢季，在大溪區及復興區一帶都看得到螢火蟲蹤跡。（桃市府觀旅局提供）

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