桃園市人口成長率全國第一 18里設籍逾3500戶達分里標準

桃園市有6區18里達3500戶分里條件，戶數最多為龜山區樂善里7836戶，桃市府民政局表示，依據現行自治條例，超過標準「得」辦理劃分，但沒有強制性。（資料照）

2024/04/01 19:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口成長率全國第1，截至目前總人口數已達232萬0121人，依據桃園市里鄰編組及區域調整自治條例，有6區18里達3500戶分里條件，戶數最多為龜山區樂善里7836戶，桃市府民政局表示，依據現行自治條例，超過標準「得」辦理劃分，但沒有強制性，依規定各區公所應於今年7月30日前提送里劃分調整計畫，才能趕在本屆里長任期屆滿1年前公告。

截至今年2月底，桃園市已達3500戶分里標準的里，包括桃園區同安里5336戶、莊敬里4497戶、中正里4157戶、汴洲里4106戶、寶安里3947戶、自強里3700戶、中成里3553戶、大有里2504戶；中壢區青埔里6467戶、過嶺里4676戶、文化里3565戶；八德區大和里3755戶；楊梅區楊明里4173戶；龜山區樂善里7836戶、文青里5754戶、大華里4552戶、文化里4490戶；大園區南港里3690戶。

民政局表示，依自治條例規定，里內戶數超過最高標準3500戶者得辦理劃分，辦理期程需在本屆里長任期屆滿1年前公告，因此，各區公所應在今年7月30日前提送里劃分調整計畫，由民政局審查合理性後送議會審議，並於明年12月25日前公告。

由於自治條例並無強制規定達標里要進行劃分，民政局今（1）於市議會進行工作報告時，多位議員質疑分里沒有統一的標準，且分里往往只有行政劃分，無實質資源擴充，導致分里意願不高等問題。

議員張曉昀表示，是否分里不能只有公所跟里長協商，應與里民舉辦座談會廣納意見；議員許家睿認為，分里後相關服務及空間能否跟得上，必須在分里時一併討論，否則只是行政區劃分而無實質幫助；民政局回應，未來將研擬分里的統一標準並修改自治條例。

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