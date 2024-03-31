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媽祖駕「道」！雲林「新街老大媽」北上桃園駐駕 福佑國道

國道公路警察局第一大隊大隊長林志展（左2）虔誠恭迎「新街老大媽」。（記者李容萍攝）

國道公路警察局第一大隊大隊長林志展（左2）虔誠恭迎「新街老大媽」。（記者李容萍攝）

2024/03/31 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕有「國道媽祖」美稱的雲林西螺鎮廣福宮老大媽（發源於1644年），近日展開國道平安遶境，今（3月31日）下午蒞臨國道1號的中壢服務區，並且受邀駐駕鄰近的國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊。國道公路警察局長廖美鈴率第一大隊大隊長林志展和分隊的「警察杯杯」，一字排開虔誠恭迎「新街老大媽」，祈求媽祖福佑國道，以及用路人行駛國道一路平安。

西螺鎮廣福宮老大媽國道平安遶境，今年已邁入11年，這項國內僅有的媽祖國道祈安，起源於2014年西螺服務區首發奇想，舉辦第1屆「國道媽祖節」，邀請西螺廣福宮的媽祖上國道為用路人祈福，當年恭請「福境媽」到西螺服務區駐駕2天遶境祈求平安，讓用路人更感安心，因而延傳至今。

廣福宮「新街老大媽」聲名遠播，2017年3月首度遶境駐駕五楊分隊，廟方人員當時告知，媽祖指示要試乘「紅斑馬」警車，讓員警們又驚又喜，當時還小心翼翼地為媽祖繫上安全帶；而近3年受到疫情影響沒能駐駕五楊分隊，今日「新街老大媽」又駐駕五楊分隊，讓國道員警都相當欣喜能同沾「神」氣。

國道公路警察局分析歷年連假期間的事故肇因，以未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當等肇因居多。清明連假將至，廖美鈴提醒駕駛朋友，清明連假前後大客車、大貨車運輸量增加，切勿疲勞駕駛，應隨時注意車前狀況，保持行車安全間距，且勿任意變換車道。

另外，國道警察除以定點錄影採證逕行舉發，同時編排勤務以巡邏車或偵防車行進間動態蒐證，其他用路人如有發現違規行為，也可以檢附相關證據提供國道警察，共同維護國道交通秩序及安全。

雲林西螺廣福宮「新街老大媽」北上駐駕國道中壢五楊分隊，福佑國道。（記者李容萍攝）

雲林西螺廣福宮「新街老大媽」北上駐駕國道中壢五楊分隊，福佑國道。（記者李容萍攝）

國道公路警察局局長廖美鈴（右）等人虔誠恭迎「新街老大媽」，左為廣福宮董事長林勝雄。（記者李容萍攝）

國道公路警察局局長廖美鈴（右）等人虔誠恭迎「新街老大媽」，左為廣福宮董事長林勝雄。（記者李容萍攝）

國道公路警察局局長廖美鈴（左2）等人虔誠恭迎「新街老大媽」，並祈求媽祖福佑國道。（記者李容萍攝）

國道公路警察局局長廖美鈴（左2）等人虔誠恭迎「新街老大媽」，並祈求媽祖福佑國道。（記者李容萍攝）

「新街老大媽」下午也駐駕國道公路警察局楊梅分隊。（記者李容萍攝）

「新街老大媽」下午也駐駕國道公路警察局楊梅分隊。（記者李容萍攝）

「新街老大媽」2017年曾試乘紅斑馬。（資料照）

「新街老大媽」2017年曾試乘紅斑馬。（資料照）

「新街老大媽」2017年曾試乘紅斑馬。（資料照）

「新街老大媽」2017年曾試乘紅斑馬。（資料照）

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