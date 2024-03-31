桃市9家使用寶林茶室粿條供應商產品 3家已使用、6家下架309.3公斤

因應寶林茶室食安事件，桃園市自3月26日起執行販售相關產品餐飲業稽查共計72家，初查不合格率，硬體環境衛生管理16.7%、製成品質管理13.9%、人員衛生管理15.3%與倉儲運輸管理5.6%。（桃市府衛生局提供）

2024/03/31 19:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台北市寶林茶室疑似食物中毒案，目前仍在調查確切原因，桃園市衛生局本月26日起針對粿條供應商新北市大粄城12家桃園市下游業者，以及72家販售相關產品的餐飲業者進行稽查，累計查獲9家使用大粄城粿條類產品，其中，3家有已拆封剩餘少量粿條產品並予現場銷毀，6家總計下架309.3公斤待退回上游廠商；另也針對食安衛生稽查72家餐飲業者，包括硬體環境衛生、人員衛生管理、製程品質管理，初查不合格率都超過1成。

衛生局表示，因應寶林茶室食安事件，除了追蹤同供應商粿條產品流向，同時執行販售相關產品餐飲業稽查共計72家，包括異國料理等業者，並依據食安法第8條規定查檢食品良好衛生規範準則之4大面向進行稽查，此次初查不合格率，其中以硬體環境衛生管理最高、16.7%，其他依序為人員衛生管理15.3%、製程品質管理13.9%、倉儲運輸管理5.6%等，初查不合格項目已責令業者限期改善，若複查不合格，可依食安法第44條裁罰新臺幣6萬以上至2億元以下罰鍰。

寶林茶室食物中毒案的死者體內驗出米酵菌酸，衛生局表示，為使民眾與食品業者認識米酵菌酸及預防注意事項，製作宣導圖卡並上傳至桃食安心資訊平台防治食品中毒專區供民眾參閱，並透過食品公會將圖卡傳送給食品業者了解。

衛生局表示，防止米酵菌酸感染應防範於未然，此毒素無色無味不易察覺，可能是食品製作過程中食材受到汙染，又在適當溫度、濕度、低鹽度條件下，讓此細菌快速生長，因此，食材應於低溫冷藏環境保存，避免變性、變質情形發生，而民眾外出用餐也應慎選餐廳，並注意店家環境衛生狀況，食用時感覺有異味勿食用。

因應寶林茶室食安事件，桃園市自3月26日起執行販售相關產品餐飲業稽查共計72家，初查不合格率，硬體環境衛生管理16.7%、製成品質管理13.9%、人員衛生管理15.3%與倉儲運輸管理5.6%。（桃市府衛生局提供）

為使民眾與食品業者認識米酵菌酸及預防注意事項，桃園市衛生局製作宣導圖卡並上傳至桃食安心資訊平台防治食品中毒專區供民眾參閱。（桃園市衛生局提供）

為使民眾與食品業者認識米酵菌酸及預防注意事項，桃園市衛生局製作宣導圖卡並上傳至桃食安心資訊平台防治食品中毒專區供民眾參閱。（桃園市衛生局提供）

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