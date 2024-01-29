誰是生物新領袖？ 青埔水族館「動物全明星大選」拚凍蒜

桃園中壢青埔Xpark水族館舉辦「動物全明星大選」活動，小朋友見證民主過程參與投票。（記者李容萍攝）

2024/01/29 22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕緊張的2024總統及立委大選結束後，桃園中壢青埔來自日本新都會型水生公園Xpark（西武集團旗下首間在海外設立的水族館），最近舉辦「動物全明星大選」，即日起至2月14日受理投票，參選的6大黨派除了掛起競選旗幟、發放競選面紙宣導，同時印製選舉公報及選票，吸引大人帶著小孩領票、圈票、投票，提早見證民主選舉，也票選出最受歡迎的明星動物政黨。

Xpark營業部行銷企劃副主任古鈺表示，Xpark住有約3萬隻以上的水生多樣生物，這次特別成立海洋與生物選舉委員會，分為魚類的水水團結聯盟、哺乳類的毛茸力量、鳥類的自由羽翼陣線、無脊椎動物的行動觸進會、兩棲爬蟲類的水陸共融黨、及生物維生系統的電氣生命黨6大類。

古鈺提到，這6大黨派分別由最了解生物的飼育員擔任黨團發言人，各黨也推派銀鱗鯧、南美海獅、國王企鵝、海月水母、鈷藍箭毒蛙，以及蛋白除沫器共28種生物及維生系統參選，並精心製作30秒競選影片，還會由飼育員穿著競選背心不定時發放宣傳面紙並講解生物習性拉票。

民眾在完成參觀後可索取特別印製的選舉公報了解政見後領取選票，並前往圈票處蓋上印章，再將票投入票匭等，完全比照真正的選舉規格進行，6黨派雖各自推派參選人參賽，但選黨不選人。

利用寒假來參觀的吳同學在完成投票後不願透露自己的圈選黨派，他說，在選舉結果出爐前不可以透露自己圈選的對象，「要遵守民主的制度」，但有信心自己投下的黨派會獲得勝利。

家長陳女士則認為，本來以為到水族館就是參觀生物，卻發現這項票選活動跟外面的選舉很像，小朋友都很認真閱讀公報、也不會因為拿了面紙就支持特定政黨，投票前會再三考慮、投票後也不願透露自己所圈選的對象，剛好可以讓小朋友學習民主投票的制度，認為比單純參觀海生館更具學習意義。

桃園中壢青埔Xpark水族館舉辦「動物全明星大選」活動，參選的6大黨派發放面紙宣導拉票，邀請民眾投票。（記者李容萍攝）

桃園中壢青埔Xpark水族館舉辦「動物全明星大選」活動，參選的6大黨派發放面紙宣導拉票，邀請民眾投票。（記者李容萍攝）

桃園中壢青埔Xpark水族館舉辦「動物全明星大選」活動，參選的6大黨推出競選旗幟拉票，邀請民眾投票。（記者李容萍攝）

桃園中壢青埔Xpark水族館舉辦「動物全明星大選」活動，小朋友見證民主過程參與投票。（記者李容萍攝）

桃園中壢青埔Xpark水族館舉辦「動物全明星大選」活動，小朋友見證民主過程參與投票。（記者李容萍攝）

6大黨派分別由最了解生物的飼育員擔任黨團發言人拉票，（Xpark提供）

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