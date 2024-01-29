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602市區公車1/31後停駛 桃市試辦608路線接續服務

602市區公車路線1/31後停駛，桃市府試辦608「樹林保安街 – 桃園大有路」路線，降低602停駛的通勤衝擊。（圖由桃市府交通局提供）

602市區公車路線1/31後停駛，桃市府試辦608「樹林保安街 – 桃園大有路」路線，降低602停駛的通勤衝擊。（圖由桃市府交通局提供）

2024/01/29 15:39

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「602桃園大有路－捷運泰山貴和站」市區客運路線，因連年虧損將於今年1月31日後停駛，桃市府交通局表示，為使服務不中斷，協調業者於2月1日起，試辦市區公車「608樹林保安街－桃園大有路」路線接續服務，維持往返桃園大有路至萬壽路捷運迴龍站的搭乘需求。

交通局表示，602路線由三重客運營運，自2018年營運以來，因營運效益不彰、調度空駛里程過長等致連年虧損，1月31日營運許可證屆期後不續營，考量602路線不續營將影響桃園大有路一帶居民的乘車便利性，規劃以試辦608路線作為替代方案因應。

交通局表示，608路線桃園端行駛動線與602路線完全一致，唯一差異為迄點規劃至新北市樹林區保安街，也就是由捷運迴龍站後往保安街行駛，除可配合業者車輛調度需求，減少空駛距離，也可將服務範圍擴大至樹林花園夜市、潭底工業區、家樂福等遊憩購物需求，試辦期間規劃以2輛甲類大客車、每日8班次營運，自2月1日（週四）起提供為期3個月試辦服務。

交通局長張新福表示，608路線與現行602路線桃園端行駛動線完全一樣，可於尖峰時段補充該區段的接駁服務，並搭配去年底整合的萬壽幹線BR、601、5009班次時刻，維持尖峰時段服務水準及替代路線轉乘規劃，預期可大幅降低602路線不續營衝擊，收費方式同市區公車採里程計費，並適用即將推出的基北北桃1200月票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買1送1優惠及第2趟優惠18元。

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