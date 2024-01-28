桃園觀音蔬菜比賽「大有看頭」！ 蘿蔔逾9台斤、芥菜逾17台斤

桃園觀音蔬菜競大比賽，大蘿蔔逾9台斤、大芥菜逾17台斤。（桃巿農業局提供）

2024/01/28 22:39

〔記者李容萍／桃園報導〕超大根青菜，好驚人！ 桃園市觀音區今（28日）辦理觀音區各界慶祝農民節大會，活動重頭戲辦理蔬菜競大比賽，蘿蔔組由余彭秀針以9.08台斤的蘿蔔獲第1名；芥菜組則由羅文雄以17.13台斤的大芥菜獲第1名，展示於活動現場超吸睛，圍觀民眾驚呼連連。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，觀音區擁有排水良好的砂質壤土，適合種植瓜類作物，而觀音在地的蓮花田園景觀，已打響「北觀音、南白河」的全國知名度，在每年夏天吸引全國無數遊客來訪，每年度觀音區農會也會辦理西瓜評鑑比賽，讓農友互相切磋瓜果種植技術及經驗，並推廣促銷觀音區在地瓜果。

今年農民節由市府秘書長詹榮鋒、農業局長陳冠義頒獎表揚觀音區績優人員和農民共50人，包括傑出專業農民2人、傑出農家婦女2人、優良農業志工1人、傑出四健會員1人、傑出青年農民1人、資深績優會員代表1人、協助信用業務有功人員5人、協助供銷業務有功人員6人、協助推廣工作有功人員5人、協助保險業務有功人員2人、協助農業有功人員10人、績優農事小組組長5人、績優水利小組組長9人。

現場也有觀音區農會新開發產品，包括「米麴四神粥」、「米麴油飯」、「米麴泡菜炒飯」、「地瓜拿鐵」及「地瓜酒」等，使用觀音當地生產的農產品作為原料，讓消費者能享用到最新鮮好吃、最原來的美味，並透過農產品創新加工，提高農產品價值，增加農民收益。

桃園觀音蔬菜競大比賽，大蘿蔔逾9台斤、大芥菜逾17台斤。（桃巿農業局提供）

桃園觀音蔬菜競大比賽，大蘿蔔逾9台斤、大芥菜逾17台斤。（桃巿農業局提供）

桃園觀音農民節慶祝大會。（桃巿農業局提供）

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