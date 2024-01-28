「靜桃專案」後陳情數降14％ 桃市2月再增15台聲音照相科技執法

桃園市持續布建聲音照相科技執法設備取締，今年2月將再增加15台，圖為設置於桃園區大興西路執法設備。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/28 17:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕改裝車噪音名列民怨前茅，桃園市布建聲音照相科技執法設備取締，去年總計告發644件為前兩年的2.37倍、7.24倍，環保局噪音管制科長吳小萬表示，目前全市共有12台執法設備，將再增加15台並於本月10日驗收，預計2月加入取締陣容，屆時各區至少配置2台，並採循環、滾動式布建於陳情熱點。

桃園市沿海、山區及重劃區，凌晨、深夜改裝車噪音擾人，桃園市去年6月起祭出「靜桃專案」，向改裝車噪音車宣戰，透過環保局、警察局、監理站聯合攔查及聲音照相科技執法設備、民眾檢舉等方式，多管齊下防堵。

環保局統計，靜桃專案執行期間，聯合稽查攔檢件數共2559件、噪音檢測超標告發件數1398件、裁罰金額達320萬4900元；監理站會同攔檢告發89件次、查獲66件次，可溯源改裝機車店，並由監理站移經發局辦理；而去年9月底公告加嚴管制使用未經認證排氣管車輛後，共查獲1162件違規，其中民眾檢舉352件、警政通報812件。

至於聲音照相執法設備，桃園市現有12台，去年總計告發644件，為前兩年的2.37倍、7.24倍，另經AI設備辨識出共有197台車輛改裝排氣管，已依違反噪音管制法第8條規定逕行舉發，今年2月將再增加15台，各區至少布建2台。

吳小萬表示，去年1月起改裝車噪音陳情逐月攀升，5月最高達434件，去年6月1日到12月31日靜桃專案執行期間，陳情案件平均每月降至374件，與5月份相比已顯著下降14%，今年將持續與警察局、經發局組成聯合稽查取締小組，並結合監理單位，針對桃園市車輛噪音陳情熱點路段區域及改裝車行加強列管稽查，遏止改裝噪音車輛，還靜於民。

沿海地區改裝車噪音困擾相對頻繁，大園區議員徐其萬表示，過去各里改裝車噪音陳情頻繁，靜桃後確實有見到改善，但要完全杜絕很難，部分路段像是大觀路夜晚車少，改裝車就出現了，且飆車族會從外縣市進來，深夜從台北、新北進入桃園往新竹，凌晨再北返，僅有桃園執行專案無法徹底防堵，除了公權力介入、從源頭防範改裝，透過宣導減少飆車行為亦不可少。

觀音區議員吳進昌認為，靜桃有其效果但有限，因改裝車會流竄，警力及科技執法設備不足，加上執法須環保局與警方配合，即時性較不夠，觀音區包括西濱道路、草漯市區、台十五線、大觀路及成功路仍常見改裝車。

桃園市環保局統計，靜桃專案執行期間，聯合稽查攔檢件數共2559件、噪音檢測超標告發件數1398件、裁罰金額達320萬4900元。（環保局提供）

桃園市環保局統計，靜桃專案執行期間，聯合稽查攔檢件數共2559件、噪音檢測超標告發件數1398件、裁罰金額達320萬4900元。（環保局提供）

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