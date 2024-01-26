桃市龜山陸光網球場老舊 花1000萬改善、符合國際賽標準

龜山區陸光網球場興建至今逾14年老舊不堪，市府耗資1000萬元進行整修，已經符合國際級賽事。（記者謝武雄攝）

2024/01/26 17:09

〔記者謝武雄／桃園報導〕龜山區陸光網球場興建至今逾14年，由於先前設計標準與現今國際標準相差甚遠，經龜山區公所多次會勘後，編列1000萬元針對場地材質、圍籬高度及燈光設計等部分進行整體工程改善，以符合體育署規範運動設施標準，增加區級競賽場地，符合國際級賽事，市長張善政昨前往視察，也希望為喜愛網球的民眾提供更優質運動環境。

張善政還邀請前網球職業選手張凱貞一同參與，張凱貞是桃園人，有「網球精靈」之稱，為台灣首位擊敗世界排名第一的女子網球選手，是出身平凡但努力不懈的桃園子弟，張善政也期盼張凱貞未來在新的領域發光發熱，並與市府一起推動網球運動，培養更多在地傑出的體育選手。

張善政提到，改善工程去年5月決標、6月進場施工，並於同年11月底完工，工程經費1000萬元，改善內容包括調整網球場尺寸及四周圍網高度、新作網球場鋪面、汰換LED照明燈具及周邊排水改善等，使新作網球場符合體育署規範休閒運動設施標準之級別，增加區級競賽場地，提升整體球場使用效益。

龜山區長張嘉平表示，新網球場鋪面採用與美網及澳網公開賽中相同材質之壓克力鋪面層，不僅具美觀功能，且更容易保養並延長使用壽命，周邊設施全面汰換耗電鹵素燈具改為LED照明燈組，一併進行排水改善、環境綠美化、大門拓寬及圍網增高等工程。

龜山區陸光網球場興建至今逾14年老舊不堪，市府耗資1000萬元進行整修，已經符合國際級賽事，市長張善政等一行人前往視察。（記者謝武雄攝）

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