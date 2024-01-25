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桃園市區域立委全軍覆沒 賴清德：記取教訓、好好檢討

民進黨總統當選人賴清德（前左5）、副總統當選人蕭美琴（前左4）出席桃園中壢「感恩便當會」，競選團隊分梯與2人合影 。（記者李容萍攝）

民進黨總統當選人賴清德（前左5）、副總統當選人蕭美琴（前左4）出席桃園中壢「感恩便當會」，競選團隊分梯與2人合影 。（記者李容萍攝）

2024/01/25 19:25

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，今（25日）中午出席桃園中壢「感恩便當會」感謝陪同的行政院副院長鄭文燦和競選團隊選舉期間的辛勞，賴清德表示，雖然桃園市區域立委全軍覆沒，過去也曾6席立委1席都沒有，2008年的立委選舉就是例子，但2016年曾拿下4席（包括民進黨力挺的無黨趙正宇），不過人家（指國民黨）可能進步的更快，民進黨也許是蹲的不夠深、檢討不夠多，這次要記取教訓、好好檢討。

賴清德勉勵大家要團結意志、勵精圖治，要扭轉形象及深根基層缺一不可，最基本就是服務這條線不能斷，特別一些選區服務跟人民互動很重要，單一選區選舉跟多席次不同，多席次在都會區旗子一搖，訴求改革理念就會當選，但單一選區兩票制，要有形象及深根基層票，缺一不可，服務這條線不能斷，會請中央黨部選派2位立委認養桃園，讓服務不中斷。

賴清德強調，他是台灣隊隊長，選舉雖然結束，台灣隊並沒有解散，選舉時站在第一線出錢出力，選後也是台灣隊一員，除工作崗位做好，他要請大家幫忙多看、多聽及多想，桃園市現在走在台南市前面，發展指日可待，捷運路網和建設非常進步，經濟發展快速，加上桃竹苗大矽谷計計畫，廣邀民眾加入中央黨部及議員、立委候選人群組，未來中央政策才能傳遞，有什麼意見也能反映，在基層看到有什麼做不夠好的，也要一起檢討改進並做好。

賴清德提到，他要跟大家報告，這次競選的每票30元選舉補助款已經全數捐出，558萬6019票共有1億6019萬餘元福助，有3分之1根據民進黨規定繳回中央黨部，用途作為民進黨早期創黨資深黨員生活照顧，第2個用途提供民進黨年輕人獎學金、要出國留學或國內進修使用，第3個則是做公益以及公共服務使用。

賴清德還說，他跟蕭美琴能當選要非常感謝大家，讓台灣走在正確道路上，他會守護台灣的主權，維護民主自由人權的生活方式，今天早上和蕭美琴接見來自美國和立陶宛跨黨派的國會議員祝賀，其實共同語言就是民主，他們非常肯定台灣民主，在這場選舉面對中國有史以來最大的介入仍然選擇民主，他們感到欽佩。

蕭美琴也簡短致詞感謝這段時間大家的幫忙協助，期盼未來一起往前走。

民進黨總統當選人賴清德（左1）、副總統當選人蕭美琴（右1）出席桃園中壢「感恩便當會」。（記者李容萍攝）

民進黨總統當選人賴清德（左1）、副總統當選人蕭美琴（右1）出席桃園中壢「感恩便當會」。（記者李容萍攝）

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