台北監獄春節前面對面懇親 收容人勤練書法送祝福

台北監獄在農曆春節前夕，連續舉辦4天面對面懇親會，共有826位收容人及1652位家屬參與。（台北監獄提供）

2024/01/25 19:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台北監獄收容人逾4000人，農曆春節前夕連續舉辦4天面對面懇親會，共有826位收容人及1652位家屬參與，提前感受團圓的氣氛，也趁面對面機會與家人好好聊聊日常生活。

北監典獄長葉貞伶在懇親會上，帶來玩偶送給收容人的小孩，她說，今年一共有4天的懇親，每天上、下午共有8梯次，共有826位收容人報名，特別規畫「傳統書法藝術班」學員現場揮毫春聯，讓所有與會家庭將「祝福」帶回家，同時有「彩虹技訓班」成員手摺造型氣球及提供可愛繪本、無毒彩色蠟筆，讓收容人能陪著孩子畫畫，也期盼收容人趕緊實現回家的心願，把家裡的那1塊拼圖補起來。

由於懇親會現場不能攜帶手機，活動貼心準備拍立得相機，替每位參與的家庭合影留念，捕捉每個幸福瞬間，現場處處可見收容人與家人子女親密互動，歡聲笑語不斷而洋溢溫馨氣息，其中，有收容人的女兒特地帶2歲孫子來看阿公，收容人說，第一眼看到孫子就好想抱抱他，只是爺孫倆人沒有真正相處過，孫子對他有點陌生，但年前能看到兒女、孫子，心情真的好很多。

另一位外籍收容人說，感謝北監舉辦春節懇親活動，很多外籍收容人跟他一樣，家人都遠在海外，只有兄弟在台工作，能見上一面非常不容易，把握時間跟兄弟好好聊聊，新年希望期許自己能及早返回家鄉，陪伴兒子度過童年，盡到為人父親的責任。

在懇親會現場揮毫寫春聯的張姓收容人說，在北監書藝班才接觸書法，練了約1、2年，希望透過書藝讓心情平靜，每天大約花2、3個鐘頭寫書法，他很喜歡比較能展現自己風格的隸書，參加監所書法比賽曾獲得第1名，今年懇親會家人有來面對面，也把自己寫的春聯讓他們帶回家，希望今年能順利通過假釋，回家與家人團聚。

台北監獄在農曆春節前夕，連續舉辦4天面對面懇親會，共有826位收容人及1652位家屬參與。（台北監獄提供）

台北監獄在農曆春節前夕，連續舉辦4天面對面懇親會，典獄長葉貞伶在懇親會上，帶來玩偶送給收容人的小小孩。（記者鄭淑婷攝）

台北監獄在農曆春節前夕，連續舉辦4天面對面懇親會，由於現場不能攜帶手機，活動貼心準備拍立得相機，替每位參與的家庭合影留念，捕捉每個幸福瞬間。（記者鄭淑婷攝）

台北監獄「彩虹技訓班」成員手摺造型氣球，送給懇親會現場的收容人及收容人家屬。（記者鄭淑婷攝）

台北監獄「傳統書法藝術班」學員現場揮毫春聯，讓所有與會家庭將「祝福」帶回家，揮毫的收容人說，他也趁懇親會時，把親手寫的春聯送給家人。（記者鄭淑婷攝）

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