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限量2000名！桃園補助機車駕訓2600元 手腳要快

桃園市政府與交通部公路局合作，民眾參加機車駕訓考照，今年補助2600元、2000個名額，民眾可多加利用。（記者謝武雄攝）

桃園市政府與交通部公路局合作，民眾參加機車駕訓考照，今年補助2600元、2000個名額，民眾可多加利用。（記者謝武雄攝）

2024/01/25 18:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕為降低機車肇事率，桃園市政府去年與交通部公路局合作，民眾參加機車駕訓班並考上執照，除交通部補助1300元，桃園市政府也加碼1300元，目前市面上機車駕訓班大約要3700元，民眾只花1100元就可以考照相當划算，去年市府原本補助1500人還加碼到2000人，今年兩單位持續合作提供2000個名額，也請民眾多加利用。

桃園市政府、交通部公路局新竹區監理所今在市府公訓中心舉辦記者會，由桃園市長張善政、交通部公路局副局長張舜清、新竹區監理所長吳季娟、中華民國駕駛教育學會理事長陳永親等共同聯署合作協定。

張善政表示，交通部自2019年起推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，課程內容包含術科實地教學及學科交通法規，桃園市去年開始與監理單位合作，經統計經過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規風險72%、肇事風險52%，機車交通事故人數均有顯著下降，如今民眾只要花1千多元就可透過駕訓班來考照，不僅可學習騎車的技巧，還可以了解道路的各種狀況，法規的情形。

交通局長張新福表示，除了補助機車駕訓課程外，市府去年在大溪、平鎮及新屋增設3處機車練習場，桃園市共有11處機車考照練習場地，提供民眾就近練習需求，未來會擴大辦理機車防禦駕駛計畫，建立民眾正確駕駛知識，了解道路上的風險以及掌握防禦駕駛觀念，降低機車肇事風險。

新竹區監理所說明， 今年提供2000個名額，請民眾把握補助機會儘速報名，詳情可洽詢桃園監理站、中壢監理站。

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