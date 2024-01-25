旅客注意！工會預告長榮機師罷工2時段 農曆春節和清明連假

機師工會今召開理監事會，決議提前公告長榮分會兩罷工警戒區段，分別在2月7日至18日，及3月30日至4月7日，也就是農曆春節或清明連假。（資料照）

2024/01/25 16:40

首次上稿16:00

更新時間16:40（新增機師工會理事長李信燕說明）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市機師職業工會長榮分會於本月22日取得罷工權，勞資雙方24日於桃市府勞動局進行協商，機師工會認為僅有一小步善意，且資方未針對訴求提出對案，機師工會今（25）日召開理監事會，決議提前公告兩罷工警戒區段，將會落在2月7日至18日及3月30日至4月7日，涵蓋農曆春節及清明連假，罷工時間原則上落在警戒區間內；工會表示，提前公告兩警戒區，也避免旅客覺得被突襲，也請航空公司對旅客進行其他實質協助。

機師工會理事長李信燕表示，由於長榮航空資方於昨（24）日地方及中央主管機關召開的協商會議中，很遺憾地未針對工會訴求提出任何對案以進行實質協商，且這些訴求已經提出很長的時間，有的甚至長達一年以上，甚至走到罷工階段，資方仍未提出具體對案，因此於理監事會中決議，在勞資雙方針對工會訴求尚未達成最終協議前，提前公告兩段罷工警戒區段，第一個區間在2月7日至18日，第二個區間在3月30日至4月7日，若協商未果將於兩段罷工警戒區段發動罷工。

李信燕表示，考量讓預計搭乘長榮航空的消費者及旅客，得以提前準備備案因應，因此提前公告兩罷工警戒區段，若罷工將會落在這兩個區段，工會也會於罷工行動開始前24小時，在機師工會官方網站上，針對罷工開始時日等相關資訊進行明確公告；機師工會表示，近日也將對工會內部長榮分會會員進行至少2至3次罷工演練，確保會員得以在工會發動罷工時，於最短時間內精準配合工會指令。

李信燕強調，工會依舊不放棄於正式罷工前，與長榮航空資方進行實質協商，並尋求達成協議與共識的任何可能性與空間，雙方原預計31日（週三）再次召開協商會議，只要長榮航空資方於30日前，針對工會訴求提出明確對案，工會仍將出席參與實質協商。

工會表示，長榮航空資方至今未針對訴求提出對案，例如，工會訴求調漲外站飛行津貼至每小時 6 美元，資方也要提出相對應的方案，雙方才能進行實質討論，但勞資協商至今，資方都在解釋現行制度符合需求等，如此根本無法進行實質協商。

李信燕表示，若31日協商有達成共識，就不會發動罷工，她也強調，罷工真的是勞工不得不倚的最後手段，也有許多機組員、地勤給予聲援，希望公司務必要真正思考，這場罷工並非只是為了飛行員權益，而是改變公司目前的勞資狀況及對勞權的正確態度，但若調解仍是不成立，工會也不會放棄，談判的大門始終是敞開的。

機師工會理事長李信燕說明理監事會決議。（記者鄭淑婷攝）

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