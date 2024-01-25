桃市府辦技藝教育營隊 慈文國中生今學蘿蔔絲酥餅、鹹酥雞

慈文國中學生參加技藝教育育樂營，學習製作鹹酥雞與蘿蔔絲酥餅。（記者周敏鴻攝）

2024/01/25 14:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府教育局今年寒假開辦餐旅、家政、電機電子、設計、外語、商管、化工、機械、動力機械、農業、藝術及醫護等職群的技藝教育育樂營，鼓勵有技藝傾向的學生利用以發掘自己的天賦潛能，其中「饗食美味」技藝教育育樂營今天在平鎮區育達高中登場，讓慈文國中學生體驗製作蘿蔔絲酥餅、鹹酥雞的樂趣。

教育局長劉仲成關心學生們的學習狀況，他說，育樂營的最大目的，就是要讓對餐飲科有興趣的國中學生們，認識在地食材並學習烹調技巧，希望學生們從動手做的過程中，細細感受自己是否能專心一志地沉浸在製作食物的樂趣中、能否從中得到樂趣，進而作為他們未來是否要選擇技職教育的參考。

參加育樂營的慈文國中學生林祐凡說，他對烹飪有興趣，平時就會上網看別人怎麼做美食，他的父親製作小吃也很拿手，讓他總忍不住想自己試試，如今有機會參加育樂營，學會怎麼製作鹹酥雞與蘿蔔絲酥餅，未來他也能自己製作，不用再花錢買，真的很棒；學生趙紜蕎則說，她平時會與她媽媽一起烹煮食物，也會參加坊間的點心課程、上網邊學邊做，育樂營免費參加，對她而言真是賺到了。

教育局今年寒假共補助50所國中、高中開辦91梯次寒假技藝教育育樂營，提供全市的國中與國小高年級學生2897人次免費參加，不同職群試探活動，將有助學生初步認識技術型高中群科核心素養與未來職業取向，度過豐富的寒假假期。

桃園市政府教育局長劉仲成關心參加技藝教育育樂營學生的學習狀況。（記者周敏鴻攝）

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