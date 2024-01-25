桃市府辦技藝教育營隊 慈文國中生今學蘿蔔絲酥餅、鹹酥雞
2024/01/25 14:50
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府教育局今年寒假開辦餐旅、家政、電機電子、設計、外語、商管、化工、機械、動力機械、農業、藝術及醫護等職群的技藝教育育樂營，鼓勵有技藝傾向的學生利用以發掘自己的天賦潛能，其中「饗食美味」技藝教育育樂營今天在平鎮區育達高中登場，讓慈文國中學生體驗製作蘿蔔絲酥餅、鹹酥雞的樂趣。
教育局長劉仲成關心學生們的學習狀況，他說，育樂營的最大目的，就是要讓對餐飲科有興趣的國中學生們，認識在地食材並學習烹調技巧，希望學生們從動手做的過程中，細細感受自己是否能專心一志地沉浸在製作食物的樂趣中、能否從中得到樂趣，進而作為他們未來是否要選擇技職教育的參考。
參加育樂營的慈文國中學生林祐凡說，他對烹飪有興趣，平時就會上網看別人怎麼做美食，他的父親製作小吃也很拿手，讓他總忍不住想自己試試，如今有機會參加育樂營，學會怎麼製作鹹酥雞與蘿蔔絲酥餅，未來他也能自己製作，不用再花錢買，真的很棒；學生趙紜蕎則說，她平時會與她媽媽一起烹煮食物，也會參加坊間的點心課程、上網邊學邊做，育樂營免費參加，對她而言真是賺到了。
教育局今年寒假共補助50所國中、高中開辦91梯次寒假技藝教育育樂營，提供全市的國中與國小高年級學生2897人次免費參加，不同職群試探活動，將有助學生初步認識技術型高中群科核心素養與未來職業取向，度過豐富的寒假假期。