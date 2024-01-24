桃市羅浮高中開辦3年 餐飲科連奪得佳績

桃園市長張善政於市政會議上表揚四所表現優異高中學校，並與得獎師生合影。（記者謝武雄攝）

2024/01/24 20:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕甫於110學年度招生的市立羅浮高中，為少數設有餐飲管理科市立學校， 在主任張振坤率領下等參加環境部「首惜廚師料理食譜暨教案甄選活動」，奪得全國第3名佳績；學生林苡婷、謝昌佑參加「非米不可全國創意米食競賽」，以作品「橘子千層捲」榮獲全國季軍，是桃園唯一入圍的作品，市長張善政今在市政會議中表揚羅浮高中等4校傑出表現。

表揚4所高中除羅浮高中外，還有大興高中榮獲教育部「第19屆技職之光」獎項、啟英高中榮獲「第2屆亞洲技能競賽」青少年機器人組金牌、陽明高中榮獲教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」合作學校甄選第1名；張善政肯定獲獎師生的優異表現，並感謝大家榮耀桃園。

其中，林苡婷、謝昌佑參加台灣穀物發展公會舉辦的「非米不可全國創意米食競賽」，從五十組參賽隊伍中獲得季軍，作品「橘子千層捲」選用復興在地小農自栽無毒柑橘，融入國產米穀粉，製成餅皮脆彈，香氣足、口感佳，而雞蛋與牛奶的濃厚香氣，微甜香草香提與柑橘醬酸甜融合，獨特風味讓評審眼睛為之一亮，也是桃園唯一入圍的作品，另羅浮高餐飲管理科主任張振坤、教師郭澤樺、陳彥伶參加環境部「首惜廚師料理食譜暨教案甄選活動」，也獲得桃園第1名、全國第3名佳績。

張善政也提到，大興高中學生何冠霆在除取得5張乙級證照，並在技職之光遴選中榮獲「技職傑出獎」項目「證照達人」肯定；啟英高中學生呂家正、林家佑代表台灣參加第2屆「亞洲技能競賽」（WorldSkills Asia Abu Dhabi2023），在青少年機器人項目勇奪金牌。

陽明高中參與教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」合作學校徵選，通過評選決審，獲得450萬元經費補助，為全國核定經費額度最高學校。

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