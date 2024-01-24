桃捷棕線綜規通過國發會審議 報行政院核定後可動工

國發會審議通過捷運棕線，將報行政院核定，預計核定後8年完工。（捷運工程局提供）

2024/01/24 19:10

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部於去年底審查通過桃園捷運棕線綜合規劃報告並函報行政院，為此，國發會今召開審議會議，桃園市政府秘書長詹榮鋒率捷相關人員與會，委員們也認同捷運棕線具北北桃捷運系統整合效益概念，可串聯大台北與桃園地區生活圈，將函報行政院建議核定，核定後捷運棕線即可展開實質建設作業。

捷運工程局劉慶豐局長表示，全案待行政院核定後即可展開實質工程，捷運棕線起點在桃園火車站北側復興路與中正路口，終點為新北市中和新蘆線迴龍站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元，將以行政院核定後8年通車為目標。

捷運棕線經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站，其中BRH01站至BRH05站為地下車站、BRH06及BRH07站為高架車站，棕線BRH01站規劃透過地下連通道與桃園火車站及捷運綠線G07站轉乘，串接桃園環狀路網。

BRH07站則與萬大線LG21站及中和新蘆線迴龍站共構，3個捷運計畫可於站內轉乘，具北北桃捷運路網串聯效益，其相關銜接界面已委託台北市政府納入萬大線LG21站代辦設計及施工。

劉慶豐說，捷運棕線是桃園到新北市新莊區最短、最直捷路徑，也是桃園與大台北都會捷運路網銜接的中軸線，完工啟用後從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，將可形成台北、新北、桃園通勤骨幹，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶，未來將持續爭取行政院儘速核定捷運棕線計畫，同步啟動基本設計，下階段PCM（專案管理）招標文件也進行檢討準備中。

他也提到，捷運局為保留後續棕線再延伸至市政府的規劃，捷運綠線也將中正路與復興路口的潛盾環片更換為金屬環片，以利未來棕線延伸線潛盾施工。

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