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泰豐輪胎廠拆遷黑色粉塵亂飄 空污惹民怨恐挨罰

泰豐輪胎廠進行拆除廠房作業引起居民抱怨住家都飄進黑色粉塵。（桃園市政府提供）

泰豐輪胎廠進行拆除廠房作業引起居民抱怨住家都飄進黑色粉塵。（桃園市政府提供）

2024/01/24 19:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕泰豐輪胎廠位在桃園市中壢區中華路2段上，2017年間發生火災時，造成周邊空氣嚴重污染惹怨，去年9月起泰豐輪胎自辦重劃作業並開始拆遷廠房，周邊約200公尺範圍內的居民近日發現，拆除廠房作業造成居民住家內出現大量黑色粉塵，隨手用手一抹，整隻手都是黑的，引起民怨。泰豐輪胎廠方對此未回應，桃園市政府環保局說明，已派員蒐集污染態樣證據，查證後將依違反空氣污染防治法對業者開罰。

居民說，家中屋外的陽台、窗台、機車或汽車上，都積了一層黑色粉層外，屋內也難逃空氣污染，吃飯的餐桌、客廳的沙發電視櫃、晾曬的衣服上，也都明顯可以看到沾上一層黑色粉塵。

普義里長黃崇修說，去年11月間，就曾有居民向他反映住家出現粉塵，當時他詢問泰豐輪胎廠，廠方解釋粉塵是碳纖維原料，是製造輪胎時卡在機台與牆壁縫隙的灰渣，對身體無危害，儘管如此，居民還是很憂心，希望廠方後續能公告相關的檢驗報告讓居民安心。與廠方協調後，原定執行到3月間的拆除工程，將提前到1月底前拆完主建物、農曆春節前可望移除所有廢棄物。

泰豐輪胎廠方未對此提出說明。環保局人員表示，23日再度派員前往蒐集污染態樣證據，查證後若確認泰豐輪胎廠拆除工程產生明顯粒狀污染物，散佈於空氣或他人財物者，將依違反空氣污染防治法第32條開罰，可處10萬元到500萬元罰鍰。

居民抱怨泰豐輪胎廠進行拆除廠房作業，導致住家飄進黑色粉塵，隨手一摸手就黑了。（民眾提供）

居民抱怨泰豐輪胎廠進行拆除廠房作業，導致住家飄進黑色粉塵，隨手一摸手就黑了。（民眾提供）

居民抱怨泰豐輪胎廠進行拆除廠房作業，導致住家都飄進黑色粉塵，擦地抹布一下就黑了。（民眾提供）

居民抱怨泰豐輪胎廠進行拆除廠房作業，導致住家都飄進黑色粉塵，擦地抹布一下就黑了。（民眾提供）

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