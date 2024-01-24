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桃園YouBike2.0 E電輔車2/1上路 前300名可獲50元超商禮券

桃園YouBike2.0 E電輔車系統，將於2月1日上路，前300名騎乘者還可獲50元超商禮券。（記者謝武雄翻攝）

桃園YouBike2.0 E電輔車系統，將於2月1日上路，前300名騎乘者還可獲50元超商禮券。（記者謝武雄翻攝）

2024/01/24 17:41

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通局於去年11月底開始辦理YouBike2.0半半拆轉工程，如今全市417個租賃站都同時提供1.0、2.0系統租、還車服務，交通局還推出2.0版電力輔助車（電輔車），從2月1日上午6點上線，借、還的前300名者還可獲贈50元全家便利商店電子購物金，另交通局推出「微笑2.0 一騎來（辶日）桃」活動，騎乘新系統車輛可換抽獎機會，活動詳細內容於「YouBike桃竹苗粉絲團」。

交通局表示，YouBike 2.0E電輔車，使用者踩踏後，車輛即能提供電力輔助，不僅騎乘時更省力，遇到坡度起伏較大的道路也能輕鬆駕馭，其系統與YouBike 2.0相同，借還車功能均可以在智慧車機上完成，民眾可就自身需要（體力、騎乘距離、騎乘環境等）選擇需求車型，在第一階段拆轉期已投放2600輛YouBike2.0車輛，自2月1日起將投入600輛YouBike2.0E電輔車供民眾租借。

YouBike2.0E電輔車費率採前2小時每30分鐘20元、超過2小時每30分鐘40元方式計收（未滿30分鐘以30分鐘計算），考量一般車型（YouBike1.0、YouBike2.0）已提供前60分鐘免費，故電輔車款不提供騎乘補助（含TPass通勤月票）YouBike2.0E騎乘費用由民眾全額自行負擔；考慮到北北桃生活圈民眾有跨縣市騎乘的行為，開放本市YouBike2.0E電輔車輛騎乘至雙北，以桃園市費率計費。

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