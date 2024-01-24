農作物寒害 張善政要求從寬認定、農曆年前發放

桃園市長張善政主持市政會議，要求針對農損部分從寬認定。（記者謝武雄攝）

2024/01/24 16:37

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政今日主持市政會議，對於寒流來襲可能造成影響，針對學校是否停課、復興區車輛管制、街友安置、農損補助等多面向要求及早規畫，將寒害的影響降至最低，他也特別強調農損補助將從寬認定，務必在農曆年前發放。

張善政強調，這波寒流導致農作物損害，農損補助會從寬認定，請農業局派人勘查農損狀況並確實盤點，由於農曆年節將至，農損補助務必設法在農曆年前發放，務必把對民眾的影響將至最低，確保市民的安全與健康。

張善政表示，昨天是復興區是最冷的時段，當地里長回報拉拉山氣溫幾乎整天都為零度，教育局與復興區公所及里長等人溝通聯繫，決議巴崚、光華、三光、高義共4所國小停課，另也授權復興區長隨時調整停班課狀況，由於復興區山上昨天下雪，許多民眾搶著上山賞雪，警察局大溪分局也立即進行管制，車輛要裝設雪鍊才能上山，而今天目前鋒面已過，雖然冷但是已經沒有下雪。

張善政也提到，復興區天氣寒冷但大眾服務，如網路及電線修繕、郵務服務等仍不能停，因此22日市府商議後決定，除提供100元經費給公務人員可以到便利商店購買暖暖包或熱咖啡外，對象也擴大到在外奔波的義工及義消等，如果有其他區域也有需求，市府會視情況擴大實施。

張善政說，1名大園區的機車騎士昨天凌晨死亡，據回報稱該名40多歲的男子路倒在某戶人家門口，被發現時機車還沒熄火，但人已經回天乏術，可能跟天氣太冷、心血管方面疾病有關，再次提醒民眾天冷盡量不要外出，騎車時也要多留意自身的保暖。

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