越冷越開花！角板山竟「梅開二度」 北橫沿線山櫻花也盛開了

入冬最強寒流報到，復興區角板山公園園區花期進入尾聲的梅花，竟又熱鬧開出另一波雪白花況。（記者李容萍攝）

2024/01/23 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區角板山梅花花期已近尾聲，入冬最強寒流來襲前，部分竟又盛開，而角板山行館和北橫公路沿線的山櫻花冷到接力盛開，相當浪漫。賞櫻不用上山，龍潭中原路旁也有大片粉爆的山櫻花，美不勝收。

市府風景區管理處長廖育儀說，今年因氣候關係，山櫻花花期提前報到，目前依海拔高度不同，山櫻花已經盛開6到8成，不過，拉拉山區居大宗的吉野櫻、富士櫻、千島櫻等花種往年大多於2月下旬逐漸盛開，風管處正密切注意花況，預計3月初舉辦探索北橫春季自行車活動。

廖育儀說，今年除了叫好又叫座的櫻花勇士挑戰，也預計增加里程數較少的休閒組自行車活動，擴大參與人數，促進觀光效益。

另外，這兩天夜間下雨，角板山的梅花不少花瓣被打落，目前約剩2成，風管處估計這幾天會是最後的賞花期，而角板山行館園區內約有20餘株山櫻花，近日陸續綻放，預計賞花期到2月上旬，暢遊角板山送「梅」迎「櫻」，正是時候。

除了沿途欣賞櫻花美景，北橫沿線的羅浮泰雅故事公園，園區設置羅浮溫泉湯池、泡腳池，水質是碳酸氫鈉泉，富含鈉、鐵等礦物質成分，可邊享受美人湯，邊欣賞山景雲海，可是冬遊北橫的另一享受。

角板山公園粉嫩山櫻花開花了。（記者李容萍攝）

角板山公園梅花又熱鬧開出另一波雪白花況。（記者李容萍攝）

角板山公園滿地楓紅。（記者李容萍攝）

龍潭山區中原路旁粉爆山櫻花整棵盛開，美不勝收。（記者李容萍攝）

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