白天賣肉粽、晚上變賭場！不畏寒流聚賭 警攻堅帶回32人

不畏寒流仍聚賭，中壢警破門攻堅帶回一大「串」32人。（記者李容萍翻攝）

2024/01/23 20:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區龍東路上一間肉粽店，被民眾檢舉樓上似乎暗藏賭場，警方獲報後成立專案小組搜查，經過1個月佈線於（23日）凌晨於入冬最強寒流來襲破門攻堅，共查獲40歲潘姓賭場負責人、25歲林姓荷官及男、女賭客共32人，以及查扣賭資約12萬元、籌碼約65萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭1組及點鈔機等證物，全案訊後將潘男等2名工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客30人依社會秩序維護法裁處。

警方調查，這間天九牌賭場位處住宅區，平時車流量大，但深夜就是一般民宅、周邊是獨棟透天厝，夜間僅有路燈，不過根據Google查詢，燒肉粽店營業時間為下午4點至隔日凌晨2點，賭場運作時間則大都在深夜11點至凌晨4點，似乎想掩人耳目，因有民眾發現，似乎出入不單純狀況，才向警方檢舉。

桃園市警察局督察室靖紀小組接獲民眾檢舉成立專案小組蒐證，經佈線1個月並向桃園地方法院聲請核發搜索票獲准，今日凌晨近1點許，見時機成熟，會同中壢警分局及保安警察大隊霹靂小組破門攻堅，果一舉破獲藏在民宅樓上的天九牌大賭場，潘男供稱才開業第1天就栽在警方手裡，而30名賭客中男、女各15人，其中包括3名中國籍配偶、2名越南籍配偶也來賭一把。

警方透露，龍年農曆春節將至，坊間職業賭場想在春節的「旺季」大賺一筆，所以，在春節之前就先行「暖身」拉客炒熱場子，警方在春節期間強勢查緝不法，將持續落實「清源專案3.0」及「社區警政再出發」等專案，實施轄區內疑似賭博場所複查，淨化轄區治安，民眾應多從事正當休閒娛樂，千萬不要心存僥倖，以身試法，就算是社維法來裁處，也會被開罰，得不償失！

這家店白天賣肉粽、晚上變賭場！（記者李容萍翻攝）

不畏寒流仍聚賭，中壢警破門攻堅帶回一大「串」32人。（記者李容萍翻攝）

警方查獲40歲潘姓賭場負責人、25歲林姓荷官及男、女賭客共32人。（記者李容萍翻攝）

這家店白天賣肉粽、晚上變賭場！警查扣賭資、賭具等證物。（記者李容萍翻攝）

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