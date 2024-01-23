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出席桃園感恩餐會謝票 侯友宜、朱立倫同表歉意未達成政黨輪替

侯友宜（右）出席桃園感恩餐會謝票，對未達成政黨輪替表歉意，但開心6席立委全壘打。（記者李容萍攝）

侯友宜（右）出席桃園感恩餐會謝票，對未達成政黨輪替表歉意，但開心6席立委全壘打。（記者李容萍攝）

2024/01/23 17:29

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨今（23日）中午舉辦2024總統立委大選桃園市感恩茶會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜和桃園市區域立委當選人牛煦庭、涂權吉、呂玉玲、邱若華等人都到場謝票。侯友宜致詞表示，桃園市這次的立委選戰打得漂亮，自己對不起大家未能完成政黨輪替，他會不斷成長茁壯，國民黨也會不斷調整贏得更多支持；朱立倫也說，國民黨要不斷改革、深根基層，還有很多可以做更好的地方，都要檢討彙整。

侯友宜說，他感謝桃園鄉親在這次選舉中給予的支持與指導，這次大選在朱立倫的策略規劃，桃園市長張善政、市議會議長邱奕勝領軍下，桃園立委選舉不但讓萬美玲、魯明哲、呂玉玲3位優秀的立委能夠連任，3位初次參選立委的年輕候選人牛煦庭、涂權吉、邱若華，也克服萬難，打贏選戰，未來還有很多新的挑戰，但相信只要團結面對，不斷地超越今天的自己，明天就一定會更好。

侯友宜提到， 這一仗打起來很不容易，他對不起大家沒有完成政黨輪替，不過一路走來桃園就像他的故鄉，尤其朱立倫在桃園成長也有很深厚感情，他們都在桃園工作過，希望這塊土地可以更好，他很感謝市長張善政、議長邱奕勝在選舉期間大力幫忙，選後他跟朱立倫有共同想法，希望下一代會更好，要不斷讓年輕朋友感受國民黨在改變當中，國民黨要不斷調整步伐，看到年輕人都能高票當選，顯然這方向是對的，未來要做的更多更好，除了自己深刻反省檢討，面對未來新的挑戰，一句話還是要「團結面對」。

朱立倫則為總統大選無法達成政黨輪替感到抱歉，他提到很多因素都要反省檢討，但是在立委這塊桃園發揮最大團隊力量，打出6席全壘打，還把桃竹竹苗全部都全壘打，桃園在2年來大家努力之下就是團結，國民黨也要年輕化，讓3位優秀的立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲連任外，也讓3位年輕人涂權吉、牛煦庭及邱若華當選，國民黨有很多年輕世代，國民黨也要不斷改革、深耕基層，要和人民結合在一起，還有很多可以做更好的地方，都要檢討彙整。

侯友宜（中）出席桃園感恩餐會謝票，對未達成政黨輪替表歉意，但開心6席立委全壘打。（記者李容萍攝）

侯友宜（中）出席桃園感恩餐會謝票，對未達成政黨輪替表歉意，但開心6席立委全壘打。（記者李容萍攝）

侯友宜（中）、朱立倫（右）出席桃園感恩餐會謝票，對未達成政黨輪替同表歉意，圖左為桃園市長張善政。（記者李容萍攝）

侯友宜（中）、朱立倫（右）出席桃園感恩餐會謝票，對未達成政黨輪替同表歉意，圖左為桃園市長張善政。（記者李容萍攝）

侯友宜（左7）、朱立倫（右7）出席桃園感恩餐會謝票，對未達成政黨輪替同表歉意，但開心桃園立委6席全上。（記者李容萍攝）

侯友宜（左7）、朱立倫（右7）出席桃園感恩餐會謝票，對未達成政黨輪替同表歉意，但開心桃園立委6席全上。（記者李容萍攝）

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