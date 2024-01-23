不只拉拉山 桃園東眼山睽違8年也下雪了

桃園市復興區拉拉山銀色雪景，吸引遊客上山追雪。（記者李容萍攝）

2024/01/23 12:55

〔記者李容萍／桃園報導〕入冬最強寒流伴隨豐沛水氣，桃園市復興區今日凌晨喜迎今年第一場瑞雪，坐落復興區後山的拉拉山國家森林遊區淩晨降下瑞雪，連位於前山海拔僅約1000公尺的東眼山國家森林遊樂區，在睽違8年後也再次下雪，預計將有許多遊客上山賞雪，考量園區道路多處結冰，為維護遊客安全，現場將機動採行車輛管制措施，僅開放加掛雪鏈車輛進入，其餘車輛將全數管制進入，敬請遊客步行入園。

桃園市復興區今天凌晨喜迎今年第一場瑞雪，除了後山的拉拉山，以往較少降雪的下巴陵，包括巴陵隧道及遊客中心皆有零星降雪，還有前山的東眼山也下雪，吸引不少遊客上山追雪，專程從金門來拉拉山追雪的張姓、黃姓女遊客興奮表示，不用跑太遠，就能在拉拉山賞雪，「真的很嗨」；還有一早從龍潭趕上山的另一女遊客帶著國小放假的女兒，和家人一起在鋪滿白雪的道路「滑雪」，小女兒直呼這是「第一次追雪超開心」。

寒流來襲，大溪警分局表示，今日凌晨3、4點許，復興區桃116縣道11K終點處氣溫達冰點攝氏0度，伴隨持續細雨逐漸降下冰霰，造成路面形成結冰、路面濕滑，車輛易造成打滑，巴陵派出所派遣警力於巴陵派出所前實施交通管制，車輛無加裝雪鏈禁止進入桃116縣道及中心路；警方呼籲，民眾如欲行經管制路段，請配合管制人員並放慢速度以維安全。

農業部林業及自然保育署新竹分署提醒，寒流來襲，請上山遊客注意氣象預報，並注意自身安全與保暖，若有任何訊息通報或旅遊問題諮詢，敬請電洽新竹分署（03）522-4163分機231、拉拉山國家森林遊樂區管理站（03）391-2142或東眼山國家森林遊樂區管理站（03）382-1506，更多相關資訊請查詢「台灣山林悠遊網」或洽FB粉絲專頁「東眼山自然教育中心」及「拉拉山國家森林遊樂區」。

另外，桃園市政府觀光旅遊局呼籲有計畫上山追雪的民眾提前訂房，攜帶保暖衣服及裝備，缺乏禦寒準備請避免在山區過夜，並建議民眾車輛需備妥雪鏈再上山，隨時注意路況，以免屆時若下雪會無法下山。

桃園市復興區拉拉山銀色雪景，吸引遊客上山追雪。（記者李容萍攝）

桃園市復興區拉拉山銀色雪景，吸引遊客上山追雪。（記者李容萍攝）

桃園市復興區拉拉山銀色雪景，吸引遊客上山追雪。（記者李容萍攝）

桃園市復興區拉拉山銀色雪景，吸引遊客上山追雪。（記者李容萍攝）

桃園市復興區拉拉山銀色雪景，吸引遊客上山追雪。（記者李容萍攝）

東眼山自導式步道踏雪。（林業保育署新竹分署提供）

東眼山初春第一雪。（林業保育署新竹分署提供）

東眼山遊客中心23日上午溫度1°C。（（林業保育署新竹分署提供）

復興區俠雲山莊銀色雪景。（記者李容萍攝）

復興區俠雲山莊銀色雪景。（記者李容萍攝）

復興區俠雲山莊銀色雪景。（記者李容萍攝）

拉拉山國家森林遊樂區林道回望上巴陵。（記者李容萍攝）

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