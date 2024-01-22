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搭機捷也可買年貨！桃園年貨大街 1/24起A22老街溪站旁登場

機捷A22老街溪站出口。（桃捷公司提供）

機捷A22老街溪站出口。（桃捷公司提供）

2024/01/22 22:19

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，搭桃園機場捷運線也可以採買年貨！桃園機場捷運線的A22老街溪站去年7月31日營運，車站邊的中豐北路正好有一空地，自從A22老街溪開站營運以來空地成為各單位爭相辦活動的首選地點，交通四通八達，人流薈萃。桃園市政府經濟發展局和桃園巿伴手禮協會相中此地開辦桃園年貨大街，24日起至28日連續5天在A22老街溪站旁廣場開辦年貨大街。

桃園巿伴手禮協會預計於24日下午1點30分舉辦年貨大街南場開幕典禮，現場將有免費好禮相贈，自下午1點30分開始發號碼牌，於下午3點開始兌換新鮮蔬菜，總計1000份，歡迎民眾多多利用機場捷運線至A22老街溪站，出站即可到達，營業時間為平日下午2點至晚上10點，假日上午10點至晚上10點。

不但桃園巿民，就是雙北的乘客要來也很方便，一上車就直達終點站，一下車就到年貨大街，省去舟車勞頓，攜提年貨的不便。

此次年貨大街這次結合桃園購物節活動一起舉辦，匯聚近百攤商家，包括應景水果、年節伴手禮、南北雜貨、花卉、居家百貨等豐富商品，還有過年必備零嘴糖果餅乾。消費滿千元即可獲得一次扭蛋機會，27、28日更有不定時的1元福袋競標活動（每日限20個），好呷、好玩、好禮都在今年的桃園年貨大街。

桃市府經濟發展局和桃園巿伴手禮協會相中機捷運A22老街溪站車站邊這塊空地，開辦年貨大街。（記者李容萍攝）

桃市府經濟發展局和桃園巿伴手禮協會相中機捷運A22老街溪站車站邊這塊空地，開辦年貨大街。（記者李容萍攝）

桃市府經濟發展局和桃園巿伴手禮協會相中機捷運A22老街溪站車站邊這塊空地，開辦年貨大街。（記者李容萍攝）

桃市府經濟發展局和桃園巿伴手禮協會相中機捷運A22老街溪站車站邊這塊空地，開辦年貨大街。（記者李容萍攝）

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