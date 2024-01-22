桃園即時影像+1 拉拉山4K即時影像供線上賞雪

拉拉山國家森林遊樂區因地理位置易受東北季風影響，遇到超強寒流來襲加上水氣充足，降雪機率非常高，圖為往年降雪方銀色世界。（資料照，林業及自然保育署新竹分署提供）

2024/01/22 21:29

〔記者李容萍／桃園報導〕近日寒流持續南下，台灣各地非常寒冷，據中央氣象署預報，寒流強度於23、24日達最強，台灣北部1000公尺以上的高山，桃園市復興區拉拉山等山區都可望降雪。在寒冷的冬季，桃園市政府觀光旅遊局為提供獨特的線上賞雪體驗，於上巴陵停車場安裝全新的4K高解析即時影像設備並於今（22日）下午啓用，從桃園國際機場到拉拉山等已有16支即時影像，這項服務不僅是科技與自然的完美結合，也為無法親自到訪的遊客帶來線上追雪的體驗。

觀旅局長周柏吟表示，此次安裝的即時影像設備位於海拔1300公尺的上巴陵停車場，這裡是欣賞復興區翠綠山巒的最佳位置，被譽為山景第一排，它不僅有機會捕捉本波寒流到來時，雪花緩緩飄落的景象；視野還包括了巴陵鐵塔、拉拉山以及南插天山等重要地標；在不同季節也會放送黃昏時分的落日餘暉以及夜晚星空的絢爛。這些影像將透過網路即時傳送，不但能掌握第一手雪況，讓人無論身在何處，都能感受到北橫上巴陵的自然之美。

周柏吟說，此次安裝的4K即時影像設備不僅提升遊客的體驗，也為當地旅遊業帶來新契機。透過這項創新的技術，我們可以將上巴陵的美景分享給更廣泛的國內外民眾，讓大家能在家中預覽北橫大自然的魅力，進而帶動民眾親臨旅遊的意願。

依照往年的經驗，拉拉山巨木區、中心農路沿線各民宿及農場、塔曼山一帶是較易降雪的地區，也呼籲有計畫上山追雪的民眾提前訂房，攜帶保暖衣服及裝備，若缺乏禦寒準備請避免在山區過夜，並建議民眾車輛需備妥雪鏈再上山，隨時注意路況，以免屆時若下雪會無法下山。

市府風景區管理處長廖育儀也說，盛名遠播的拉拉山地區，一向是國人賞櫻的首選之地，民眾前往拉拉山賞雪之餘，還能順道停留巴陵地區的觀景台，眺望「三龜戲水」的春風料峭，並於上巴陵部落品嘗美食後，前往拉拉山巨木區，仰望史詩級的壯闊奇景，漫步在千年神木群之中。

民眾若想知悉即時雪況，可下載桃園智慧遊APP或透過桃園觀光導覽網使用「桃園觀光即時影像」服務，觀看上巴陵即時影像，讓白雪皚皚的美景即時呈現眼前。

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盛名遠播的拉拉山地區，一向是國人賞櫻的首選之地。（桃巿府觀旅局提供）

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