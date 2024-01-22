BMW撞死騎士肇逃！車在國道拋錨 他醉倒車內被活逮

BMW追撞騎機車的古姓女子後肇事逃逸，據附近店家描述，事故發生當時曾聽到巨大的碰撞聲響，出門查看發現機車及1名女生躺在地上，馬路還有一堆散落物，但沒有看見肇事的車輛。（記者李容萍翻攝）

2024/01/22 18:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市25歲古姓女子，本月17日傍晚5點多，騎乘機車沿觀音區大觀路直行，行經大觀路三段341號前，被一輛白色BMW轎車從後方高速追撞，但肇事者完全沒下車查看逃逸，古女送醫後宣告不治。

大園警方今（22日）說明相關案情，強調案發當天調閱監視器追查，得知該車於當日晚間8點多在國道1號北向中壢路段拋錨，火速找到肇事轎車和肇事的41歲褚姓男子，當時褚男醉到不省人事躺在車內，警方對他酒測，酒測值高達0.97毫克，警詢後依公共危險及過失致死罪移送桃園地檢署偵辦。

據附近店家描述，事故發生當時曾聽到巨大的碰撞聲響，出門查看發現機車及1名女生躺在地上，馬路還有一堆散落物，但沒有看見肇事的車輛。警方調閱監視器發現是1輛白色BMW轎車沿途高速行駛，在撞倒古女後駕駛並未下車查看，直接高速逃離現場。

警方調閱監視器以車牌號碼聯繫到車主家人，從家人口中得知當時開車是41歲褚姓男子，且褚男闖下大禍後將車子開上國道，途中車子拋錨動彈不得，警方循線在國道上發現車輛，褚男當下還醉倒在駕駛座上。

褚男向警方供稱，中午吃便當時邊喝酒，傍晚則是想到朋友家才會開車，知道自己「好像有撞到東西」，沒有多想就離開現場。警方當下則是請拖吊業者，將人、車帶回大園交通分隊調查。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

BMW追撞騎機車的古姓女子後肇事逃逸，據附近店家描述，事故發生當時曾聽到巨大的碰撞聲響，出門查看發現機車及1名女生躺在地上，馬路還有一堆散落物，但沒有看見肇事的車輛。（記者李容萍翻攝）

BMW從後方高速追撞騎機車的古姓女子後肇事逃逸，警方循線抓到人，發現又是酒駕惹禍。（記者李容萍翻攝）

BMW從後方高速追撞騎機車的古姓女子後肇事逃逸，警方循線抓到人，發現又是酒駕惹禍。（記者李容萍翻攝）

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