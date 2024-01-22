桃園燈會宣傳圖複製貼上？桃市觀旅局：主視覺尚未公布

2023桃園燈會的兔年主燈。（資料照，記者李容萍攝）

2024/01/22 14:24

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桃園燈會宣傳圖複製貼上？ 黃瓊慧：4900萬預算花去哪

〔記者李容萍／桃園報導〕2024年桃園燈會即將於2月21日在桃園區舉行，針對桃園市議員黃瓊慧在臉書發文質疑，今年燈會與去年燈會的宣傳圖比對差異不大，燈架造型設計根本完全一樣，市府觀光旅遊局長周柏吟回應，市府每年皆事先彙整當年度觀光年曆，因各活動尚未舉辦，皆以前一年度照片預告，2024桃園燈會將於2月1日舉辦記者會公布，並無黃瓊慧所說沿用前年設計的情事。

周柏吟說，市府觀光導覽網上的活動行事曆在活動細節尚未公布時，會以前幾年的活動示意圖來作預告，並於網頁內容上以紅字註明「活動內容尚待公佈，相關細節可電洽本局行銷科（03-3322101#6202）」字樣，以避免民眾誤會。

周柏吟提到，對於黃瓊慧誤會該局使用去年相同設計深表遺憾，桃園燈會為桃市年度重要節慶活動，自2003年起舉辦迄今已超過20個年頭，今年預定於2月21日至3月3日在虎頭山創新園區及南昌森林運動公園舉辦，並於2月1日舉辦2024桃園燈會宣傳記者會時公布相關活動主視覺及活動細節，還望周知切勿以訛傳訛，也請相關事實查核機制能收錄正確資訊，以免民眾遭到誤導。

周柏吟強調，今年桃園燈會記者會預定舉辦日為2月1日，因此尚未完成更新預告活動照片，在活動細節尚未於2月1日記者會公布前，觀光旅遊局呼籲民眾不要誤傳活動訊息，造成不必要之困擾，犧牲桃園人期待的盛會。至於現行網頁預告本府年度各項活動內容時，歷年皆有說明「活動尚待公布」，呼籲民眾不要誤傳訊息，並敬請期待未來各項活動訊息公告。

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