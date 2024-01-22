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澳籍觀光客轉機空檔遊大園迷途 暖警伸援手助他趕搭飛機

台灣警最熱心！澳籍觀光客轉機空檔遊大園迷途，暖警伸援手助他趕搭飛機。（記者李容萍翻攝）

台灣警最熱心！澳籍觀光客轉機空檔遊大園迷途，暖警伸援手助他趕搭飛機。（記者李容萍翻攝）

2024/01/22 13:41

〔記者李容萍／桃園報導〕一名澳洲籍的73歲男子皮爾森，昨（21日）清晨自美國搭機抵達桃園國際機場欲轉機前往日本，卻在候機時不小心睡過頭錯過班機，他改完機票後，打算利用整天的空檔時間到鄰近機場的大園地區探索當地人文風情，過程中不小心迷路不知如何是好，警方獲報到場關心並協助送他到機場，避免再次錯過班機，讓他對於台灣警察樂於助人的人情味留下深刻印象。

大園警分局表示，潮音派出所於昨晚11點許接獲民眾報案，稱有一名外籍男子在巷弄內徘徊，到處向人問路疑似迷路，請警方到場協助；員警獲報前往關心，只見男子衣著單薄神情疲憊，這兩天寒流來襲且當時又下著雨，員警擔心他的身體狀況，便先將他帶回派出所，並提供熱茶及食物讓他回復體力。

經員警一番溝通後，得知男子名叫皮爾森，是清晨從美國洛杉磯搭機抵台，欲搭乘上午的班機轉往日本與朋友會合，但在候機時卻不小心睡過頭錯過班機，於是改搭乘今日凌晨的航班，男子利用候機的空檔時間，到附近的大園地區走走，體驗台灣的風土民情，途中卻不小心迷路走到小巷弄內，他到處向人問路，卻因語言不通，不知該如何是好。

警方得知後，確認他距離搭機還有一段時間，趕緊送他到機場完成報到手續，男子對於台灣警察的積極熱心，深表感謝，在機場給了員警一個大大的擁抱，直呼下次一定要再來台灣玩。

台灣警最熱心！澳籍觀光客轉機空檔遊大園迷途，暖警伸援手助他趕搭飛機。（記者李容萍翻攝）

台灣警最熱心！澳籍觀光客轉機空檔遊大園迷途，暖警伸援手助他趕搭飛機。（記者李容萍翻攝）

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