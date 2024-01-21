28歲騎士酒駕逆向遇警 「棄車假裝路人散步」也沒用

桃園市28歲高姓騎士飲酒後貪圖方便，騎機車沿中豐路一路逆向，被巡邏中的龍潭警分局警專實習生發現。（記者李容萍翻攝）

2024/01/21 18:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名28歲高姓騎士與友人飲酒後，今（21日）凌晨欲返家休息，離開時為貪圖方便，騎機車沿中豐路一路逆向，被巡邏中的龍潭警分局員警發現，高姓騎士見警方攔查拒絕停車反而加速逃逸，最後竟棄車假裝成散步路人，被員警一眼識破，測出酒測值超標，還依公共危險罪逮捕送辦。

龍潭警分局中興派出所警員蔡震東、鄧正斌與實習生唐國睿，凌晨執行巡邏勤務時，巡經中豐路中山段時，發現一名騎士騎乘機車沿路逆向，便將其攔停，不料該騎士見警方攔查拒絕停車反而加速逃逸，並竄進小巷將車輛棄置路邊民宅前，故作鎮定假裝散步路人，被唐國睿一眼識破，藉機與其攀談，經良性勸說後，高男才坦承自認小酌幾杯沒問題，便貪圖方便酒後騎車。

據了解，在攔查酒駕過程中，唐國睿以機警識破高姓酒駕騎士假裝路人散步，也得以見習酒測器操作方式及攔停違規車輛相關流程，唐表示，這是自己第一次使用酒測器並查獲酒駕現行犯，讓他的實習經驗更豐富，也能確實達到學長們實務經驗傳授的效果。

龍潭警分局長張鶴瓊表示，年關將至，提醒民眾出席尾牙、春酒活動「酒後不開車，開車不喝酒」；江實習訓練是每位未來的警察必經歷程，警察工作除了要時時精進自我的法律素養外，各種執勤要領、態度及與民眾應對進退等，都需要時間淬煉及經驗傳承，期待實習生在實習期間都能學習前輩的寶貴經驗，畢業後順利與學長姐們並肩奮戰，共同為警察任務努力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園市28歲高姓騎士飲酒後貪圖方便，騎機車沿中豐路一路逆向，被巡邏中的龍潭警分局警專實習生發現。（記者李容萍翻攝）

桃園市28歲高姓騎士飲酒後貪圖方便，騎機車沿中豐路一路逆向，被巡邏中的龍潭警分局警專實習生發現。（記者李容萍翻攝）

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